Quentin Willson, cunoscut pentru rolul său de prezentator în emisiunea auto Top Gear, a încetat din viață la 68 de ani.

Familia lui Quentin Willson a confirmat pentru The Sun că fostul prezentator al emisiunilor auto Fifth Gear și Top Gear a murit, în urma unei lupte cu cancerul pulmonar.

Quentin și-a câștigat recunoașterea în industria auto în anii ’90, devenind o figură marcantă ca prezentator al emisiunii Top Gear. Expertiza sa în domeniul auto a captat interesul și admirația pasionaților din întreaga lume.

După experiența de la Fifth Gear, un alt show auto apreciat pe care l-a prezentat, Willson s-a retras din televiziune pentru a se concentra pe jurnalism, continuând să publice articole și să împărtășească analize competente despre mașini.

În 2004, starul britanic a luat parte la Strictly Come Dancing, însă performanța sa a rămas notorie pentru că a înregistrat cel mai scăzut scor din întreaga istorie a emisiunii BBC.

Potrivit tabloidului britanic, la apogeul carierei sale, Quentin și-a construit o avere de aproximativ 2 milioane de lire sterline, rezultată din succesul televizat și reputația sa de expert în domeniul auto.

Willson a fost un susținător dedicat al consumatorilor. În anii 1990, a dus cu succes campanii pentru egalizarea prețurilor mașinilor noi între Marea Britanie și Europa, o inițiativă care a fost considerată că a economisit miliarde de lire șoferilor britanici.

Timp de un deceniu, a fost purtătorul de cuvânt național al organizației FairFuelUK, reușind să influențeze guvernul pentru amânarea creșterilor accizelor la carburanți.

Mai recent, a fondat campania FairCharge, pentru a promova adoptarea și infrastructura accesibilă a vehiculelor electrice (EV). A fost un pionier al vehiculelor electrice, conducându-le zilnic încă din 2009.

A fost un soț iubit pentru Michaela, un tată devotat pentru Mercedes, Max și Mini și un bunic prețuit. Familia lui l-a descris drept „o adevărată comoară națională” care „a adus bucuria automobilismului… în sufrageriile noastre”.