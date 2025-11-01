Adunarea Națională a Franței a blocat vineri introducerea unui impozit pe avere destinat celor mai bogați cetățeni, măsură cerută insistent de partidele de stânga. Guvernul condus de Sébastien Lecornu a propus o soluție alternativă, mai restrânsă, care taxează activele din holdinguri fără activitate comercială.

Pentru a calma spiritele, premierul a declarat că „guvernul nu se va opune renunţării la decizia de îngheţare a pensiilor şi a prestaţiilor sociale în bugetul său pentru 2026”.

Socialiștii, care au amenințat cu o moțiune de cenzură dacă miliardarii nu vor fi taxați suplimentar, au salutat gestul premierului, considerându-l „un prim pas în direcția corectă”, dar au avertizat că măsurile propuse nu sunt suficiente.

Majoritatea formată din centriști, conservatori și extrema dreaptă a respins amendamentele stângii, inclusiv propunerea unei taxe de 2% pentru averile ce depășesc 100 de milioane de euro. Ideea a fost inspirată de economistul Gabriel Zucman, care estima că măsura ar putea aduce între 15 și 20 de miliarde de euro anual la buget.

Fără o majoritate stabilă, Lecornu depinde de voturile socialiștilor pentru a-și trece bugetul. „Dacă textul rămâne aşa cum este astăzi, declar solemn că nu va exista un vot pozitiv şi că va exista chiar un vot împotrivă din partea socialiştilor, ceea ce înseamnă că acest buget nu va putea fi adoptat”, a avertizat liderul PS, Olivier Faure.

El a subliniat: „Ceea ce vrem este ca francezii să nu fie nevoiţi să plătească impozitul pe care miliardarii nu vor să îl plătească.”

Premierul francez a replicat că o taxă pe avere în forma propusă de Zucman ar fi respinsă de Curtea Constituțională și a avertizat că ar putea genera un „exod al celor mai bogați contribuabili”.

Pentru a evita efecte economice negative, guvernul a propus o variantă limitată – o taxă de 2% aplicată activelor din holdinguri fără activitate comercială reală. Deputații au adoptat această formulă, care ar putea aduce aproximativ 1 miliard de euro la buget și ar viza circa 4.000 de astfel de structuri juridice.

„Scopul nostru nu este să realizăm justiţia fiscală în detrimentul economiei”, a explicat ministrul bugetului, Amélie de Montchalin.

Proiectul de lege urmează să fie analizat de Senat, unde ar putea fi modificate anumite prevederi, însă Adunarea Națională va avea ultimul cuvânt. Documentul va fi ulterior verificat și de Curtea Constituțională, care a respins în trecut alte legi fiscale considerate excesive sau cu potențial confiscator.

Economistul Gabriel Zucman susține că impozitul propus de el, popular în rândul francezilor, ar garanta că „persoanele extrem de bogate plătesc proporțional cel puțin la fel de mult ca cele cu venituri medii”.