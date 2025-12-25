Această anticipație se menține în pofida datelor solide privind PIB-ul SUA, publicate marți, 23 decembrie, care nu au influențat așteptările investitorilor legate de politica monetară, notează The Independent. Analiștii prognozează acum aproximativ două reduceri suplimentare ale ratelor Fed în 2026.

David Mericle, economist șef la Goldman Sachs, a comentat situația, afirmând: „Ne așteptăm ca FOMC să aprobe două reduceri suplimentare de 25 de puncte de bază, până la 3-3,25%, dar vedem riscurile orientate în jos.” El a atribuit această prognoză încetinirii inflației.

Euro și lira sterlină au înregistrat miercuri creșteri ușoare, atingând maxime de trei luni, pentru ca ulterior să se stabilizeze la 1,180 dolari, respectiv 1,3522 dolari.

Dolarul american este pe cale să consemneze o pierdere anuală de 9,8%, marcând cea mai abruptă scădere din 2017 încoace, iar orice depreciere suplimentară în ultima săptămână a anului ar putea duce la cea mai mare scădere anuală din 2003.

Moneda americană a traversat un an dificil, influențată de tarifele impuse de administrația Trump, care au afectat încrederea în activele SUA, iar influența tot mai mare a președintelui asupra Fed a ridicat întrebări privind independența băncii centrale.

În contrast, euro a câștigat peste 14% până în prezent, pe cale să înregistreze cea mai bună performanță din 2003, susținut de decizia BCE de a menține ratele neschimbate și de revizuirea în creștere a unor prognoze, reducând probabilitatea unor relaxări suplimentare pe termen scurt.

Traderii anticipează mai puține schimbări în politica monetară europeană, în timp ce în Australia și Noua Zeelandă se așteaptă majorări ale dobânzilor, ceea ce a condus la aprecierea dolarului australian și neozeelandez, ambele atingând maxime pe 2–3 luni. Lira sterlină a urcat cu peste 8% în acest an, pe fondul așteptărilor pentru cel puțin o reducere a dobânzii în 2026.

Majoritatea valutelor au pierdut teren față de aur, care a atins un nou record istoric, iar monedele unor țări europene mici, cu datorii reduse, s-au numărat printre cele mai performante.

Dolarul a scăzut semnificativ față de unele monede: 12% față de coroana norvegiană, 13% față de francul elvețian (0,7865 franci) și 17% față de coroana suedeză (9,167 coroane), atingând cel mai scăzut nivel din începutul lui 2022.

Pe piața valutară, atenția se concentrează asupra yenului japonez, traderii monitorizând posibile intervenții oficiale pentru a limita deprecierea monedei. Ministrul Finanțelor, Satsuki Katayama, a avertizat că Japonia poate interveni în cazul mișcărilor excesive ale yenului, mesaj care a oprit temporar deprecierea. Dolarul a scăzut miercuri cu 0,3% față de yen, după o depreciere de 0,5% în sesiunea precedentă.

Deși Banca Japoniei a majorat dobânda săptămâna trecută, decizia a fost anticipată, iar comentariile guvernatorului Kazuo Ueda au dezamăgit piața, permițând yenului să continue să scadă. Investitorii rămân atenți la posibile achiziții oficiale de yeni din partea Tokyo-ului, mai ales că volumul tranzacțiilor scade spre sfârșitul anului, perioadă considerată favorabilă pentru intervenții.