CNPP a anunțat încă din 2024 că sistemul informatic este operațional și că digitalizarea serviciilor este în plină desfășurare. În realitate, la final de 2025, procesul funcționează doar parțial.

Asigurații pot crea conturi online și pot încărca documente, însă obținerea documentelor oficiale implică, în continuare, prezența la ghișeu. Practic, digitalizarea se oprește la jumătate.

Cei care vor să verifice vechimea în muncă pot începe online procedura. Totuși, pentru accesul efectiv la datele complete sau pentru eliberarea unor documente, sunt chemați la casa teritorială de pensii.

Argumentul invocat este protejarea datelor personale și necesitatea verificării identității solicitantului. Reprezentanții caselor de pensii susțin că fără verificarea directă a identității există riscul accesului neautorizat la date sensibile. În lipsa unei validări față în față, orice persoană și-ar putea crea un cont și ar putea accesa informațiile altei persoane. Din acest motiv, verificarea fizică rămâne obligatorie.

În practică, sistemul informatic al CNPP funcționează mai ales la nivel intern. Angajații folosesc aplicații modernizate, iar dosarele pot fi încărcate electronic. Totuși, verificarea finală și eliberarea documentelor se fac încă pe suport de hârtie.

Lipsa unei arhive complet digitalizate, mai ales pentru perioadele vechi de muncă, și accesul limitat la bazele de date ale altor instituții blochează finalizarea complet online a procesului.

În mai 2024, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a anunțat aprobarea finanțării unui nou sistem informatic al CNPP. Proiectul a fost prezentat ca parte a reformei sistemului public de pensii și a recalculării pensiilor în etapele I și II. Finanțarea, de aproximativ 131,2 milioane lei, a fost asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Sistemul include un portal de comunicare cu cetățenii, servicii electronice pentru cereri, aplicația e-Talon și un Spațiu Privat Virtual pentru fiecare utilizator. Obiectivul anunțat a fost accesul digital la vechimea în muncă și la drepturile de pensie.

La nivel local, situația se reflectă în experiențele concrete ale asiguraților. Un ieșean a relatat că a încercat să își verifice vechimea în muncă online, însă după completarea tuturor pașilor a fost direcționat către sediul Casa Județeană de Pensii Iași pentru obținerea credențialelor. Acesta a transmis că utilitatea contului online este limitată, atâta timp cât verificarea necesită deplasarea fizică.

Șefa CJP Iași, Maria Andronache, a explicat pentru Ziarul de Iași că procedura este menită să protejeze datele personale și să prevină fraudele. Potrivit acesteia, digitalizarea este un proces etapizat, iar obiectivul este ca, în viitor, verificarea identității să poată fi realizată exclusiv online. Până la implementarea acestor soluții, verificarea directă rămâne cea mai sigură opțiune.

„Digitalizarea sistemului de pensii este un proces aflat în derulare, care se realizează etapizat, cu accent pe siguranța datelor și pe protejarea drepturilor asiguraților. Obiectivul este ca, pe viitor, interacțiunea cu instituția să se poată face integral online, inclusiv în ceea ce privește accesul la informațiile legate de vechimea în muncă. În acest moment, anumite proceduri presupun și prezența la ghișeu, nu pentru a îngreuna accesul oamenilor la informații, ci pentru a ne asigura că solicitantul este o persoană reală și este titularul drepturilor pentru care solicită date. Vorbim despre informații cu caracter personal, extrem de sensibile, iar instituția are obligația de a preveni orice posibil acces neautorizat sau furt de date”, a declarat Maria Andronache.

În 2024, la CJP Iași au fost activate 4.042 de conturi online. În același an, au fost înregistrate peste 18.000 de cereri electronice, majoritatea transmise prin e-mail, nu prin portal. Din 2016 până în prezent, au fost create 18.115 conturi, cu un vârf în 2024, pe fondul recalculării pensiilor. În 2025, numărul conturilor active a scăzut la 3.551, semn că platforma este folosită limitat.

În practică, portalul CNPP există și funcționează, însă drumul la ghișeu rămâne esențial pentru procedurile sensibile. Digitalizarea este prezentă la intrare, dar ieșirea din sistem se face, încă, pe hârtie.