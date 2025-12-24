Creșterea PIB-ului SUA în trimestrul al treilea a fost susținută în principal de o creștere solidă a cheltuielilor de consum, care au avansat cu 3,5%, comparativ cu 2,5% în trimestrul precedent. De asemenea, exporturile și cheltuielile guvernamentale au contribuit pozitiv, în timp ce scăderea investițiilor fixe private a fost mai redusă decât în perioada anterioară. Raportul, programat inițial pentru 30 octombrie, a fost amânat din cauza închiderii temporare a guvernului federal și publicat marți, înlocuind a doua estimare prevăzută pentru 26 noiembrie. Biroul de Analiză Economică va furniza ulterior estimarea finală.

Un indicator urmărit atent de Rezerva Federală, vânzările finale reale către cumpărătorii privați interni, a crescut cu 3% în trimestrul al treilea, indicând o cerere a consumatorilor încă robustă, în ciuda presiunilor inflaționiste.

Indicele prețurilor pentru cheltuielile de consum personal (PCE), principala măsură a inflației pentru Fed, a urcat cu 2,8% în trimestru, iar varianta de bază, care exclude energie și alimente, a atins 2,9%, ambele valori depășind ținta băncii centrale de 2%. Indicele „chain-weighted”, care reflectă schimbările în comportamentul de consum, a crescut cu 3,8%, peste estimări.

Reacția piețelor financiare a fost modestă, investitorii considerând datele ca fiind retrospective. Contractele futures pe acțiuni au înregistrat scăderi ușoare, iar randamentele obligațiunilor americane au rămas ridicate.

Raportul mai arată că profiturile companiilor au crescut semnificativ, cu 166,1 miliarde de dolari (4,2%), după un avans modest de 6,8 miliarde de dolari în trimestrul al doilea.

Piețele europene au încheiat sesiunea de marți în creștere, recuperând pierderile din ziua precedentă și stabilind un nou maxim istoric înainte de Crăciun, potrivit CNBC. Indicele pan-european Stoxx 600 a urcat cu 0,3%, ducând câștigul anual la 16%, marcând direcția celui de-al treilea an consecutiv de apreciere. Creșterea a fost condusă de acțiunile Novo Nordisk, care au avansat cu 9,2% după ce FDA a aprobat Wegovy, prima pastilă GLP-1 pentru pierderea în greutate, oferind un avantaj competitiv față de rivalul american Eli Lilly. Novo Nordisk a devenit astfel cel mai performant emitent european din segmentul marilor capitalizări.

Alți producători farmaceutici au beneficiat de sentimentul pozitiv: Zealand Pharma a crescut cu 1,6%, iar indicele european Stoxx 600 Healthcare a urcat cu peste 1%. Biotech-ul francez Abivax a înregistrat un avans de 3,8%, continuând creșterea de 15,4% de luni, fiind printre cele mai performante acțiuni europene ale anului.

În sectorul energiei regenerabile, Orsted a recuperat parțial pierderile de 13% din sesiunea precedentă, în urma suspendării de către Departamentul de Interne al SUA a cinci proiecte eoliene offshore, închizând cu un plus de 1,3%.

Pe plan politic, premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a minimalizat importanța numirii unui „emisar special” de către președintele Donald Trump, după tentativele acestuia de a achiziționa insula bogată în metale rare.

Pe piețele de mărfuri, aurul și argintul au atins noi maxime, continuând creșterea începută luni, tranzacționându-se în jurul valorilor de 4.493 dolari/uncie pentru aur și 70,47 dolari/uncie pentru argint, pe fondul reducerii apetitul pentru active riscante.

În zona euro, datele finale privind PIB-ul Spaniei au confirmat creșterea anuală de 2,8% în trimestrul al treilea, în linie cu estimările preliminare.

În Asia-Pacific, bursele au deschis majoritar pe creștere, sprijinite de avansul acțiunilor tehnologice din SUA, în timp ce pe Wall Street indicii s-au tranzacționat modest pozitiv, după un început puternic într-o săptămână scurtată de sărbători.