Numele Deliei Velculescu, o economistă cu reputație internațională și o carieră de peste două decenii la Fondul Monetar Internațional, revine în atenția publicului. Surse politice citate de Gândul afirmă că ea ar putea fi propunerea oficială a președintelui Nicușor Dan pentru conducerea Executivului.

Acest guvern tehnocrat ar avea ca misiune principală realizarea tuturor reformelor necesare pentru primirea fondurilor europene din PNRR și accesarea programului SAFE.

Această variantă nu reprezintă o noutate absolută. Delia Velculescu a fost luată în calcul de președintele Nicușor Dan și la negocierile din anul 2025 privind formarea guvernului de la Palatul Cotroceni.

Atunci, numele său a apărut alături de cel al Ancăi Dragu, fosta președintă a Senatului și actuala guvernatoare a Băncii Naționale a Republicii Moldova.

Printre ceilalți economiști de marcă propuși s-au numărat Ionuț Dumitru, fost președinte al Consiliului Fiscal, și Lucian Croitoru, actual consilier al guvernatorului BNR.

Delia Velculescu ocupă în prezent funcția de șefă a misiunii FMI în Africa de Sud, însă notorietatea sa mondială a fost consolidată când a coordonat echipa Fondului pentru Grecia, în perioada marcată de criza datoriilor suverane elene.

Aceea a fost una dintre cele mai complicate misiuni ale instituției, fiind intens mediatizată. În 2015, FMI anunța oficial vizita delegației conduse de ea la Atena pentru discuții tehnice cu autoritățile locale și cu instituțiile europene.

Publicația The Guardian o caracteriza atunci drept serioasă și dedicată, subliniind reputația ei de „iron lady” în Cipru și Grecia. Anterior, economista supervizase programe economice ale FMI în Slovenia și Cipru, unde s-a ocupat de gestionarea creditelor neperformante, restructurarea sectorului bancar și de privatizări.

Originară din România, Velculescu are o vechime de 23 de ani la FMI. Ea a obținut în 1992 o bursă în Statele Unite, la Wilson College, continuându-și studiile cu un master și un doctorat în economie la reputata Universitate Johns Hopkins.

În plan personal, ea este căsătorită cu Victor Velculescu, un profesor de oncologie recunoscut în mediul academic american.

În urmă cu câteva zile, presa scria despre alte două nume posibile care s-ar afla pe lista scurtă a lui Nicușor Dan.

Radu Burnete reprezintă una dintre opțiunile principale ale șefului statului, afirmă sursele politice citate de Digi24 pe 12 mai 2026. Acesta ocupă în prezent funcția de consilier prezidențial pentru probleme economice și sociale, fiind numit în vara anului trecut.

Burnete provine din mediul privat, unde a activat ca director executiv al Confederației Patronale Concordia timp de cinci ani. Experiența sa este completată de activitatea în cadrul Consiliului Investitorilor Străini și de o carieră de consultant în servicii financiare la Bruxelles. Educația sa academică include studii de științe politice la București și un masterat la Viena.

Cea de-a doua propunere, Șerban Matei, vine din zona macroeconomiei, fiind actualul director al Direcției de Relații Internaționale din cadrul Băncii Naționale a României.

Considerat un profesionist apropiat de guvernatorul Mugur Isărescu, Matei deține o vastă experiență în relațiile cu organismele financiare internaționale.

Acesta a reprezentat România la Fondul Monetar Internațional începând cu anul 2012 și a fost implicat direct în negocierile cu Banca Mondială și instituțiile Uniunii Europene.