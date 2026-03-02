Mulți șoferi cred că e legal să aibă în mașină un anumit dispozitiv, atâta timp cât nu se vede pe parbriz. În realitate, legea interzice atât să-l ai, cât și să-l folosești, așa că, inevitabil, vei lua o amendă din cauza lui.

Este vorba despre detectorul de radar, cunoscut și ca antiradar. Amenda pentru deținerea lui este considerată o sancțiune de clasa a IV-a.

În 2026, valoarea unui punct de amendă este plafonată sau poate fi indexată, iar pentru persoanele fizice amenda maximă poate ajunge la 20 de puncte.

La valoarea actuală a punctului, asta înseamnă aproximativ 2.900 de lei.

În România, orice mașină trebuie să aibă echipamente esențiale care ajută la siguranța rutieră și permit reacții rapide în situații de urgență. Acestea includ triunghiurile reflectorizante, extinctorul certificat pentru mașină și trusa de prim-ajutor.

Pe timpul iernii, siguranța la volan cere echipamente suplimentare care să facă mai ușoară deplasarea în condiții grele. Anvelopele speciale pentru zăpadă și gheață, împreună cu alte accesorii adaptate sezonului rece, devin necesare pentru a păstra controlul asupra mașinii și a evita accidentele.

Legea din România nu spune exact când trebuie montate anvelopele de iarnă; momentul depinde de condițiile de pe drumuri. Ordonanţa Guvernului nr. 5/2011 a completat regulile privind circulația pe drumurile publice, impunând folosirea anvelopelor de iarnă. Acestea trebuie să fie omologate conform Directivei 92/23/CE și să respecte regulamentele CEE-ONU nr. 30 și nr. 54.

Pentru a fi recunoscute ca anvelope de iarnă, acestea trebuie să aibă unul dintre simbolurile „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”. Anvelopele marcate doar „all season” nu sunt considerate anvelope de iarnă.

Conform legii, anumite fapte legate de circulația pe timp de iarnă sunt considerate contravenții și se sancționează cu amendă din clasa a IV-a. Printre acestea se numără condusul pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără anvelope de iarnă și, pentru autovehiculele mari de transport marfă sau persoane, circulația fără anvelope de iarnă pe roțile de tracțiune sau fără lanțuri ori alte echipamente antiderapante certificate.

Chiar dacă legea nu obligă, unele accesorii pot fi foarte utile în situații neprevăzute și merită să fie păstrate în mașină ca măsuri preventive. O vestă reflectorizantă, de exemplu, e esențială pentru siguranță pe marginea drumului, fie că schimbi o roată, fie că intervii la o defecțiune tehnică.

Roata de rezervă și un set de scule de bază, cum ar fi cricul și cheile, sunt necesare pentru a schimba roțile atunci când apare o problemă. În timpul iernii, lopata pentru zăpadă și racleta pentru geamuri te ajută să faci față condițiilor dificile, iar lanțurile antiderapante sunt foarte importante pe drumuri acoperite cu gheață sau zăpadă.

Cablu de tractare și cablu de încărcare a bateriei sunt utile dacă mașina rămâne blocată sau bateria se descarcă. Banda adezivă și sfoara pot fi folosite pentru reparații rapide sau improvizații. Este bine să ai și ulei de motor, lichid de spălat parbriz și lichid de frână pentru întreținerea de urgență a mașinii.

În plus, apă, șervețele, cârpă uscată și mănuși de iarnă ajută la confort și protecție dacă trebuie să aștepți pe drum sau să intervii manual la mașină. Aceste lucruri simple pot face diferența într-o situație neprevăzută și te ajută să rămâi în siguranță.