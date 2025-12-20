ANPC subliniază că lămâile cu diametrul sub 45 mm și portocalele sub 60 mm sunt considerate neconforme pentru consum uman, fiind utilizate în general ca furaj pentru animale. Aceasta este practica standard în țările europene, unde legislația privind calitatea fructelor este strictă.

Paul Anghel, director general în Direcția Generală Control și Supraveghere Piață din cadrul ANPC, explică efectele acestei situații. El atrage atenția asupra faptului că, deși aceste fructe sunt necorespunzătoare, ele ajung adesea pe rafturile magazinelor și sunt prezentate consumatorilor ca produse de calitate superioară.

„Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice dar şi al achizitorilor din marketuri!! Lămâile (sub 45 mm diametru) şi portocalele(sub 60 mm diametru), considerate furaj animalier atunci când sunt subcalibrate sau neconforme pentru consum uman în orice ţară civilizata după normele europene”, spune Anghel într-o postare pe Facebook.

Directorul ANPC accentuează că această practică nu respectă criteriile standard de calitate și poate induce consumatorii în eroare. În plus, implică riscuri pentru imaginea pieței locale și pentru încrederea cumpărătorilor în supermarketuri și distribuitori.

Fructele care nu corespund standardelor sunt, de regulă, folosite doar pentru alte scopuri industriale. Ele pot fi transformate în furaj pentru animale, prelucrate pentru sucuri, piureuri sau alcool, ori pot fi destinate compostării. Această utilizare alternativă este legală și acceptată la nivel internațional, dar nu ar trebui să fie confundată cu distribuția pentru consum uman.

Paul Anghel subliniază că procesul prin care aceste citrice ajung pe rafturile magazinelor este complex, implicând mai mulți actori din lanțul de distribuție.

„Cum ajung la raft? E un drum lung dar interesant!”, explică directorul ANPC, evidențiind că problema nu este doar legată de importatori, ci și de achizitorii din supermarketuri care acceptă produse subcalibrate pentru vânzare directă.

Această situație ridică întrebări privind supravegherea pieței și respectarea standardelor de calitate. ANPC monitorizează constant lanțurile de aprovizionare și efectuează controale pentru a preveni introducerea pe piață a produselor neconforme, dar rămâne un domeniu cu provocări semnificative.

În urma observațiilor făcute de ANPC, se conturează nevoia unor verificări mai stricte și a unei informări mai clare pentru consumatori. Autoritatea sugerează ca supermarketurile să se asigure că produsele aflate la vânzare respectă dimensiunile și standardele de calitate acceptate internațional.

Paul Anghel explică importanța acestor măsuri:

„Destinaţia acestora poate fi doar ca furaj direct (mai ales pentru bovine, porcine), procesare (suc, piure, alcool), compostare, dacă nu sunt potrivite pentru hrană.”

Acest mesaj evidențiază diferența clară dintre produsele alimentare destinate consumului uman și cele care au alte utilizări.

Monitorizarea calității fructelor importate și comercializate în România este esențială pentru protecția consumatorilor și pentru respectarea normelor europene. ANPC continuă să informeze publicul și să colaboreze cu autoritățile și retailerii pentru a reduce riscul apariției pe piață a produselor substandard.