Piața globală a cardurilor cadou a înregistrat o expansiune importantă. Valoarea estimată este de 1,03 trilioane de dolari americani în 2025 și potrivit estimărilor va ajunge la 2,72 trilioane de dolari până în anul 2035, cu o rată anuală de creștere compusă de 10,2%, conform unui studiu Research Nester.

În Europa, de exemplu, valoarea pieței cardurilor cadou a fost de 155 miliarde de dolari la sfârșitul anului 2022, cu o rată de creștere anuală de 12,4% pentru 2023, potrivit unei cercetări Huuray.

Cardurile cadou stimulează vânzările, deoarece mulți consumatori cheltuiesc mai mult decât valoarea nominală a cardului. De asemenea, acestea atrag clienți noi și pot încuraja vizite repetate fie în magazinele fizice, fie pe site-urile oficiale ale comercianților. Un studiu realizat de PwC arată că popularitatea cardurilor cadou determină mai mulți consumatori să viziteze magazinele și restaurantele, ceea ce sugerează o creștere a cheltuielilor în perioada sărbătorilor.

Sectorul HoReCa, dar și retailerii beneficiază și de pe urma cardurilor cadou neutilizate, cunoscute sub denumirea de „breakage”. De exemplu, Starbucks a obținut 212 milioane de dolari din carduri neutilizate în anul 2022, notează AP News.

Platformele care emit și gestionează cardurile cadou joacă un rol important în ecosistem. Acestea oferă soluții tehnologice care permit retailerilor să distribuie carduri cadou digitale și fizice. Platformele facilitează astfel tranzacțiile și le extind reach-ul.

Retailerii pot să ofere carduri cadou nu doar în propriile lor magazine sau canale online, ci şi prin reţele partenere, prin supermarketuri, benzinării, magazine multi-brand, platforme de cadouri etc. Potrivit InComm Payments, distribuţia prin terţe părţi „deschide drumul” spre segmente de piaţă unde retailerul nu are prezenţă directă, crescând vizibilitatea și traficul de clienți către magazinele proprii.

De asemenea, platformele colectează date valoroase despre comportamentul consumatorilor, pe care le pot utiliza pentru a optimiza ofertele și strategiile de marketing. Potrivit raportului Gift Card Trends: Consumer Preferences & Behaviors (Bank of America & TSG), 76% dintre consumatori au cumpărat un „gift card” într-un an recent, iar 74% au preferinţe legate de tipul de cardul cadou pe care îl vor cumpăra, ceea ce arată importanţa de a cunoaşte acele preferinţe pentru a adapta oferta.

Pentru consumatori, cardurile cadou oferă flexibilitate și libertate de alegere. Potrivit unui studiu realizat de Capital One, 72% dintre cei care cumpără carduri cadou în perioada sărbătorilor doresc ca destinatarii să își poată alege ceea ce doresc. De asemenea, 41% dintre aceștia le oferă cadou pentru că sunt ușor de comandat, împachetat și oferit.

Potrivit unui studiu realizat de Tillo pentru 2025, cele mai importante caracteristici pentru cumpărătorii de carduri cadou sunt ușurinţa de utilizare („ease of use”), apreciată de 57% dintre respondenţi, urmată de flexibilitate, cu un procent de 51%, şi convenienţă, cu 41%.

În raportul Prepaid Consumer Insights realizat în SUA anul trecut, 39% dintre consumatori spun că gift cardurile oferă un mod mai bun de a-și gestiona banii decât numerarul. Deși cardurile digitale au crescut în popularitate, preferinţa pentru cele fizice încă e semnificativă – mulți consumatori caută un card care să existe material și pe să îl poată oferi în mod tradițional. Potrivit Carat Fiserv, 85% dintre cei care preferă carduri fizice le văd ca pe ceva ce poate fi oferit fizic, „un cadou de despachetat”.

Pe de altă parte, pentru cardurile digitale, caracteristici precum livrarea instantanee, posibilitatea de a-l trimite prin e-mail sau SMS și posibilitatea de a-l stoca în portofelul digital sunt foarte apreciate. Un procent ridicat dintre utilizatori preferă această versiune din motive de viteză și simplitate.

Mulți utilizatori cheltuiesc mai mult decât valoarea nominală a cardului în momentul achiziției. De exemplu, într-un raport Capital One apare că peste 60% dintre consumatori fac cumpărături care depășesc suma de pe card când îl folosesc efectiv.

Cardurile cadou sunt adesea folosite pentru momente de impuls sau pentru a explora produse sau branduri pe care destinatarii nu le-ar fi cumpărat altfel. Potrivit raportului TSG, aproximativ 57% dintre oameni spun că au folosit un gift card ca să încerce un nou magazin sau brand.

Valoarea medie a unui card cadou oferit ca dar este în jur de 47,91 de dolari în SUA, conform datelor din 2023. Iar un procent semnificativ de carduri rămâne neutilizat sau parțial utilizat, ceea ce generează „breakage”, adică profit pentru retailer sau emitent. De exemplu, statisticile Capital One arată că aproximativ 47% dintre adulții americani au cel puțin un card care nu a fost complet folosit.

În țara noastră, piața cardurilor preplătite este în expansiune, cu un interes crescut pentru cardurile cadou emise de retaileri locali și internaționali. Conform unui raport Euromonitor, industria cardurilor preplătite din România este într-o continuă dezvoltare, cu perspective pozitive pentru viitor.

Potrivit Asociației Profesionale a Emitenților de Tichete, numărul de tranzacții electronice cu cardurile de tichete în România a crescut cu 514% în 2022 față de 2020. Aceasta include carduri de masă, carduri cadou, carduri de vacanță, carduri culturale, sociale etc. Companii precum Up România, Edenred, Pluxee au dezvoltat opțiuni pentru carduri cadou virtuale, ceea ce reduce dependența de suport fizic, scade timpul de livrare și crește flexibilitatea pentru angajați sau utilizatori.

Există și un cadru legislativ în acest sens – anul trecut, a fost publicată Legea nr. 87/2024 care permite ca tichetele de valoare, inclusiv cardurile cadou, să fie emise ca instrumente virtuale. Potrivit acestei legi, angajații pot primi tichete, carduri cadou, tichete culturale sau de vacanță nu doar pe suport fizic, ci și digital, odată cu intrarea în vigoare a normelor aferente.

În perioada sărbătorilor, cardurile și voucherele cadou reprezintă un instrument valoros pentru toate părțile implicate. Retailerii beneficiază de creșterea vânzărilor și de profituri din cardurile neutilizate, platformele intermediare facilitează tranzacțiile și colectează date valoroase, iar consumatorii apreciază flexibilitatea și libertatea de alegere oferite de aceste instrumente.

Întregul ecosistem câștigă, iar tendința de creștere a pieței sugerează că acest sistem va continua să evolueze și să se diversifice în viitor.