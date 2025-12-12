Paul Anghel, director general al Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a fost trimis în judecată de DNA Timișoara, alături de alţi colegi din cadrul ANPC. Anghel a transmis, prin intermediul Facebook-ului, că-și va dovedi nevinovăția în faţa instanţei de judecată.

„Ținând seama că prin încheierea pronunțată de către Curtea de Apel București dreptul de a exercita funcția a fost păstrat și nu s-a considerat a fi o văduvire a interesului public, trebuie să avem în vedere că în ipoteza în care intervine achitarea inculpatului tot statul român este cel care trebuie să plătească atât prejudiciile de imagine cat și prejudiciile materiale pricinuite de o trimitere în judecată pe care o consideram injustă. Injustețea măsurii ese dată chiar de propriile probe pe care parchetul DNA și-a construit rechizitoriul. Prezumpția de nevinovăție nu este doar un principiu juridic, este o formă de dreptate care ține oamenii drepți atunci când sunt puși la încercare”, a precizat Anghel.

Nu mă ascund și nu fug. Voi dovedi adevărul în fața instanței, cu fruntea sus.

De aproape o viață sunt în slujba protecției consumatorilor.

Pentru mine nu a fost o funcție, ci o misiune.

Le-am spus mereu colegilor mei că suntem o familie — iar anii, nopțile și luptele duse împreună sunt dovada acestui lucru.

Este familia mea și va rămâne așa.

Știu că am deranjat interese mari.

Nu „poate”, ci sigur.

Și știu că acest lucru a cântărit atunci când s-a decis înlăturarea mea, fie și temporară, dintr-un sistem care, prin munca noastră, a făcut bine oamenilor.

Nu îmi este teamă.

Pentru că știu că Dumnezeu este cu mine.

Dacă am greșit, voi avea puterea să recunosc.

Iar dacă se va dovedi că nu, mă voi întoarce acolo unde am muncit cu credință — într-un sistem pe care îl iubesc și prin care v-am protejat.

Indiferent de drum, lupta pentru oameni nu se oprește aici. Voi continua să protejez consumatorul român și nu numai inclusiv prin consilierea operatorilor economici dintr-un alt sistem. Răbdare, respect, iubire și minte limpede.””, a este mesajul său.

Potrivit unui comunicat de presă, transmis de DNA la momentul declanșării anchetei, inculpaţi în dosar sunt:

Ioan Sebastian Hotca, la data faptei vicepreşedinte al Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), cu atribuţii de preşedinte, pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată;

Anghel – Silviu Paul, director general al Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), pentru comiterea infracţiunii de şantaj;

În perioada octombrie 2024 – ianuarie 2025, Hotca Sebastian Ioan, la instigarea lui Nedelcea Constantin Flavius, secretar de stat în Ministerul Economiei, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ar fi dispus mutarea temporară a persoanei vătămate V.I.C. din funcţia de conducere deţinută la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş – Severin, într-o altă funcţie de conducere în cadrul ANPC, prin încălcarea dispoziţiilor art. 507 alin. 8 din OUG nr. 57/2019 care prevăd că mutarea temporară se face numai în interesul instituţiei.

Cu toate că ocupase funcţia de comisar şef adjunct al Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş – Severin prin concurs încă din anul 2014, persoana vătămată V.I.C. ar fi fost mutată pe o perioadă de două luni (2.10.2024 – 29.11.2024), o lună (2.12.2024 – 31.12.2024), şase luni (9.01.2025 – 8.07.2025), din funcţia de conducere respectivă pe o funcţie de şef serviciu în cadrul ANPC. În fapt, mutarea persoanei vătămate ar fi fost făcută în cu totul alte scopuri decât interesul instituţiei, respectiv pentru satisfacerea unor interese individuale, private, ori de grup, mai exact pentru numirea în funcţia respectivă a unei alte persoane, încadrate în ANPC în anul 2023 şi care ar fi fost dorit/agreat de factori politici, spre a servi intereselor acestora.

La data de 29 august 2024, Paul Anghel, în calitate de director general al Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul ANPC, cu sprijinul unei alte persoane din cadrul ANPC, ar fi exercitat asupra persoanei vătămate V.I.C. acte de constrângere morală, prin ameninţări, intimidări şi presiuni pentru ca aceasta să renunţe la funcţia deţinută şi să rămână în concediul pentru creşterea copilului.

Ulterior, la data de 8 septembrie 2025, inculpatul Nedelcea Constantin Flavius, care ar fi decis să colaboreze cu organele de urmărire penală pentru aflarea întregului adevăr în cauză, ar fi avertizat pe unul dintre posibilii participanţi, în scopul îngreunării cercetărilor.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, Hotca şi Anghel trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemaţi la organul de urmărire penală, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoana vătămată menţionată în ordonanţele de dispunere a controlului judiciar; să nu desfăşoare activitatea/atribuţiile corespunzătoare funcţiei de preşedinte al ANPC, respectiv director general în cadrul ANPC în exercitarea cărora ar fi comis infracţiunile.

Ultima dintre prevederi a fost înlăturată prin decizia judecătorilor, susțin anchetatorii.