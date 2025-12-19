Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au efectuat, între 15 și 19 decembrie, verificări ample la peste 1.600 de unități comerciale din întreaga țară. Inspecțiile au vizat respectarea normelor de siguranță alimentară și comercială, iar neregulile constatate au dus la aplicarea a 1.262 de amenzi, în valoare totală de peste 7 milioane de lei.

În urma controalelor, produsele neconforme în valoare de aproximativ 361.000 de lei au fost retrase definitiv de la comercializare, iar activitatea a 15 operatori economici a fost suspendată temporar până la remedierea deficiențelor.

Printre principalele probleme identificate se numără comercializarea de pește recongelat, produse alimentare expirate, legume și fructe cu mucegai sau de calitate necorespunzătoare, precum și nerespectarea condițiilor de depozitare indicate de producători. Inspectorii au mai constatat ambalaje deteriorate, produse congelate cu exces de gheață și lipsa afișării prețurilor sau a informațiilor necesare consumatorilor.

De asemenea, controalele au evidențiat echipamente și ustensile uzate, ruginite sau murdare, lipsa traducerilor în limba română pentru anumite produse și deficiențe în informarea turiștilor privind serviciile de cazare, facilitățile și tarifele. În cazul jucăriilor, au fost identificate produse fără marcaj CE sau cu informații incomplete despre persoana responsabilă pentru punerea pe piață.

În perioada 8–12 decembrie 2025, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a efectuat controale la mai mult de 1.700 de operatori economici din întreaga țară pentru a verifica respectarea legislației privind protecția consumatorilor.

În urma verificărilor, comisarii ANPC au aplicat 2.029 de amenzi, însumând peste 14,4 milioane de lei, și au emis 776 de avertismente. De asemenea, produsele neconforme în valoare de peste 1,17 milioane de lei au fost oprite definitiv de la comercializare, iar alte bunuri în valoare de 1,57 milioane de lei au fost retrase temporar până la remedierea problemelor. Activitatea a 38 de operatori economici a fost suspendată până la corectarea deficiențelor.

Inspectorii au identificat numeroase nereguli, printre care comercializarea de produse alimentare expirate, legume și fructe depreciate sau cu mucegai, neconcordanțe între țara de origine de pe raft și cea de pe ambalaj, produse de panificație cu diferențe de gramaj și lipsa mijloacelor de măsurare.

Alte probleme constatate au inclus echipamente și ustensile uzate, cu rugină și impurități, pavimente murdare, nerespectarea temperaturilor și condițiilor de depozitare recomandate, lipsa afișării prețurilor sau a informațiilor pentru consumatori și neinformarea corectă cu privire la substanțele cu potențial alergen.