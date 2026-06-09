Deficitul comercial s-a redus cu 7% în primele patru luni. INS: Exporturile au crescut, iar importurile au scăzut

România a înregistrat o reducere a deficitului comercial în primele patru luni din 2026, pe fondul unei creșteri a exporturilor și al unei ușoare scăderi a importurilor. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că deficitul balanței comerciale a coborât cu peste 800 de milioane de euro față de aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit INS, exporturile FOB ale României au însumat 32,02 miliarde de euro în perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2026, în creștere cu 1,9% față de aceeași perioadă din 2025. În același timp, importurile CIF au totalizat 42,83 miliarde de euro, în scădere cu 0,5%.

Ca urmare, deficitul balanței comerciale a fost de 10,81 miliarde de euro, cu 818,6 milioane de euro mai mic decât în primele patru luni ale anului trecut, ceea ce reprezintă o reducere de 7%.

În luna aprilie 2026, exporturile au ajuns la 8,2 miliarde de euro, în timp ce importurile au depășit 11,27 miliarde de euro. Deficitul comercial al lunii a fost de 3,07 miliarde de euro. Comparativ cu aprilie 2025, exporturile au crescut cu 4,3%, iar importurile cu 2,5%.

Cele mai importante categorii de produse din comerțul exterior al României au rămas mașinile și echipamentele pentru transport, care au reprezentat 46,5% din totalul exporturilor și 36,3% din totalul importurilor în primele patru luni ale anului.

Exporturile din această categorie au însumat 14,9 miliarde de euro, în timp ce importurile au ajuns la 15,55 miliarde de euro.

O pondere importantă au avut și produsele manufacturate, care au reprezentat aproximativ 27% atât din exporturi, cât și din importuri.

Printre cele mai mari creșteri ale exporturilor s-au remarcat uleiurile, grăsimile și cerurile de origine animală și vegetală, cu un avans de 112,5%, precum și categoria bunurilor necuprinse în alte secțiuni ale clasificării comerciale, cu o creștere de 33,3%.

Statele membre ale Uniunii Europene au rămas principalii parteneri comerciali ai României. În perioada ianuarie-aprilie 2026, schimburile intra-UE au reprezentat 72,4% din totalul exporturilor și 73,8% din totalul importurilor.

Valoarea exporturilor către statele membre UE a fost de 23,17 miliarde de euro, iar importurile din Uniune au ajuns la 31,62 miliarde de euro.

În relația cu statele din afara Uniunii Europene, exporturile au însumat 8,85 miliarde de euro, iar importurile 11,21 miliarde de euro, reprezentând 27,6% din totalul exporturilor și 26,2% din totalul importurilor României.