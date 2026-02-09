Potrivit datelor INS, în 2025 exporturile României au atins 96,607 miliarde de euro (FOB), în creștere cu 4,2% față de 2024, iar importurile s-au situat la 129,35 miliarde de euro (CIF), marcând un avans de 2,6%. Deficitul balanței comerciale s-a redus la 32,743 miliarde de euro, cu 673 milioane euro (-2%) mai puțin decât în anul precedent.

În decembrie 2025, exporturile României (FOB) au atins 7,196 miliarde de euro, iar importurile (CIF) au însumat 9,883 miliarde de euro, rezultând un deficit comercial de 2,687 miliarde de euro. Comparativ cu decembrie 2024, exporturile au crescut cu 9,4%, în timp ce importurile au scăzut ușor, cu 0,4%.

Pe parcursul întregului an 2025, principalele categorii de produse care au dominat comerțul exterior au fost mașinile și echipamentele de transport, cu 46,6% din totalul exporturilor și 36,8% din totalul importurilor, și alte produse manufacturate, cu ponderi de 26,6% la export și 28,1% la import.

Schimburile comerciale cu statele membre UE27 au însumat 68,913 miliarde de euro la exporturi și 93,243 miliarde de euro la importuri, reprezentând 71,3% din total exporturi și 72,1% din total importuri.

În ceea ce privește comerțul extra-UE27, valoarea exporturilor a fost de 27,693 miliarde de euro, iar importurile au totalizat 36,106 miliarde de euro, echivalentul a 28,7% din total exporturi și 27,9% din total importuri.

Potrivit datelor INS, în 2025, sosirile în structurile de primire turistică, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au totalizat 13,917 milioane de persoane, în scădere cu 2,4% față de 2024. Din acestea, turiștii români au reprezentat 81,4%, iar turiștii străini 18,6%. Înnoptările au însumat 29,685 milioane, marcând o scădere de 1,7% comparativ cu anul precedent, cu 82,1% reprezentând turiști români și 17,9% turiști străini. Durata medie a șederii a fost de 2,1 zile atât pentru turiștii români, cât și pentru cei străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a fost de 29,8%, în scădere cu 1,1 puncte procentuale față de 2024. La nivel județean, cele mai multe sosiri s-au înregistrat în Municipiul București (2,054 milioane), Constanța (1,809 milioane) și Brașov (1,389 milioane), iar cele mai multe înnoptări au fost în Constanța (5,553 milioane), București (4,148 milioane) și Brașov (2,618 milioane).

Din perspectiva turiștilor străini, cele mai numeroase sosiri au provenit din Germania (246.500), Italia (225.000) și Israel (182.600).

În luna decembrie 2025, sosirile în structurile de cazare au totalizat 907.400 persoane, în scădere cu 5,8% față de decembrie 2024. Din acestea, 78,1% au fost turiști români, iar 21,9% turiști străini. Înnoptările au însumat 1,707 milioane, marcând o scădere de 6,2%, cu 75,1% înnoptări ale turiștilor români și 24,9% ale turiștilor străini.

Durata medie a șederii în decembrie a fost de 1,8 zile pentru turiștii români și 2,1 zile pentru turiștii străini, iar indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a fost de 23,2%, în scădere cu 1,9 puncte procentuale față de decembrie 2024.