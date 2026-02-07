Bogdan Glăvan, profesor universitar de economie, readuce în atenție situația veniturilor din învățământ, susținând că, în ciuda majorărilor anunțate în ultimii ani, profesorii au ajuns din nou într-o poziție dezavantajată din punct de vedere salarial.

Analiza sa pornește de la datele Institutului Național de Statistică (INS) și vizează nu salariul de bază, ci câștigul salarial mediu, adică suma efectivă încasată de cadrele didactice, în funcție de volumul de muncă prestat.

Potrivit economistului, după creșterile accelerate obținute în urma grevei din 2023, veniturile din educație au intrat într-o perioadă de îngheț. Această stagnare a făcut ca avantajul temporar față de câștigul salarial mediu pe economie să se estompeze rapid, readucând profesorii într-o poziție relativ inferioară.

El arată că datele oficiale indică o revenire a raportului dintre salariile din învățământ și media națională la niveluri chiar mai slabe decât cele din urmă cu câțiva ani.

Bogdan Glăvan precizează că, în noiembrie 2025, câștigul salarial mediu din învățământ era mai mic în raport cu media națională decât în noiembrie 2020.

Dacă la acel moment profesorii câștigau cu aproximativ 8% peste media salariatului român, în prezent diferența s-a redus la circa 4%. În opinia sa, această evoluție confirmă faptul că majorările obținute în urma protestelor au avut un efect limitat și temporar.

Profesorul subliniază că problema nu este doar una de poziționare relativă, ci și de putere de cumpărare. Deși salariul real a cunoscut creșteri în 2023 și 2024, anul 2025 a adus o scădere, tendință care continuă și în prezent, afirmă Bogdan Glăvan.

Ca urmare, în termeni reali, câștigul salarial din învățământ era în noiembrie 2025 cu doar 2% mai mare decât în noiembrie 2020, o evoluție pe care o califică drept aproape o stagnare pe termen de cinci ani.

În analiza sa, Bogdan Glăvan pune această situație în contrast cu evoluția economiei românești. El amintește că produsul intern brut real a crescut cu aproximativ 15% în perioada 2021–2025, însă această creștere nu s-a reflectat proporțional în veniturile reale ale majorității salariaților.

În cazul profesorilor, diferența dintre dinamica PIB-ului și cea a puterii de cumpărare este, în opinia sa, o dovadă a unei creșteri economice neincluzive.

Profesorul de economie susține că acest tip de dezvoltare se bazează pe practici pe care le consideră extractive, precum diverse scheme de subvenționare sau programe de lucrări publice, care avantajează grupuri restrânse, fără a aduce beneficii consistente angajaților din sectoare-cheie, precum educația.

Revenind la perspectivele imediate, el estimează că, până în vară, venitul real al profesorilor ar putea scădea în continuare, pe fondul creșterii constante a prețurilor, apropiindu-se de nivelurile din 2021.

În termeni nominali, Bogdan Glăvan anticipează că, spre finalul anului, profesorii ar putea ajunge să câștige la fel sau chiar mai puțin decât salariatul mediu din România. În opinia sa, fără meritocrație, concurență reală și salarii suficient de atractive pentru a aduce oameni bine pregătiți în sistem, educația va rămâne o prioritate doar declarativă, nu una concretă.