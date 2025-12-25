Executivul a adoptat o serie de amânări și abrogări din Ordonanța de urgență nr. 70/2024, care reglementează decontul precompletat RO e-TVA. Una dintre cele mai importante decizii este eliminarea obligației contribuabililor de a răspunde la „Notificarea de conformare RO e-TVA”.

Motivul invocat este lipsa capacității Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) de a analiza punctual volumul mare de răspunsuri și de a garanta că acestea sunt complete și corecte. În aceste condiții, autoritățile au considerat că aplicarea sancțiunilor prevăzute de OUG 70/2024 ar fi nejustificată.

Guvernul a decis și suspendarea aplicării dispozițiilor privind transmiterea notificării de conformare în cazul contribuabililor care aplică sistemul TVA la încasare. Această suspendare este valabilă până la data de 30 septembrie 2026.

Până la acest termen, autoritățile susțin că vor fi dezvoltate și puse în funcțiune instrumentele informatice necesare pentru includerea informațiilor relevante în decontul precompletat RO e-TVA, astfel încât sistemul să poată funcționa în condiții corecte.

O modificare importantă a fost decisă chiar în ședința de Guvern în care a fost aprobată ordonanța. Față de proiectul inițial, Executivul a hotărât să abroge integral prevederile care stabileau automat risc fiscal la rambursarea TVA.

Astfel, a fost eliminat întregul articol care prevedea că persoanele care nu transmiteau răspuns la notificare sau care înregistrau diferențe semnificative erau încadrate automat la risc de rambursare a TVA. Decizia a fost motivată de riscul unor evaluări incorecte generate de date incomplete sau erori de sistem.

În forma inițială a proiectului de ordonanță, Guvernul intenționa să abroge doar o parte din prevederile referitoare la riscul fiscal, menținând posibilitatea încadrării contribuabililor la risc în anumite condiții.

În forma finală adoptată, însă, au fost abrogate integral alineatele relevante din articolul 8 al OUG 70/2024, eliminând complet legătura dintre notificarea RO e-TVA, diferențele identificate și riscul de rambursare a TVA.

Pe lângă aceste schimbări majore, Guvernul a mai decis abrogarea unor alineate din articolele 5, 7 și 12 ale ordonanței. De asemenea, a fost modificat articolul 13, astfel încât colaborarea dintre instituții să se concentreze pe dezvoltarea, implementarea și operaționalizarea sistemului informatic național RO e-TVA.

Potrivit noii forme, accentul este pus pe testarea și funcționarea efectivă a sistemului informatic, înainte de introducerea unor obligații sau sancțiuni pentru contribuabili.

Prin aceste decizii, Guvernul încearcă să evite situațiile în care contribuabilii ar putea fi sancționați sau încadrați la risc fiscal din cauza unor deficiențe tehnice sau administrative. Măsurile sunt prezentate ca fiind temporare, până la momentul în care sistemul RO e-TVA va deveni complet funcțional și fiabil.