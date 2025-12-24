Una dintre direcțiile principale ale ordonanței este reducerea cheltuielilor bugetare considerate neesențiale. În acest sens, sunt diminuate subvențiile acordate partidelor politice și organizațiilor minorităților naționale. Guvernul urmărește limitarea presiunilor asupra bugetului de stat și o utilizare mai strictă a fondurilor publice.

Documentul prevede și amânarea unor cheltuieli care ar fi generat creșteri suplimentare de costuri în 2026, precum și ajustarea mecanismelor de indexare pentru anumite drepturi și servicii publice. În paralel, sunt introduse reguli mai stricte de control și raportare pentru întreprinderile publice, cu accent pe disciplină financiară și transparență.

Executivul susține că aceste măsuri au rolul de a stabiliza bugetul și de a crea spațiu pentru finanțarea altor politici considerate prioritare, fără a apela la majorări suplimentare de taxe pe termen scurt.

În zona economică, ordonanța aduce modificări semnificative pentru companii. Impozitul minim pe cifra de afaceri va fi redus la 0,5% în anul 2026, urmând să fie eliminat complet în 2027. Pentru microîntreprinderi este introdus un impozit unic de 1% pe venit, indiferent de domeniul de activitate, cu scopul simplificării regimului fiscal.

De asemenea, este reconfirmată eliminarea „taxei pe stâlp” începând din 2027, o măsură cerută de mediul de afaceri, în special de companiile din energie, industrie și infrastructură. Guvernul consideră că această taxă a descurajat investițiile și a blocat proiecte pe termen lung.

Ordonanța prevede și continuarea digitalizării fiscale, prin extinderea și simplificarea sistemelor RO e-Factura și RO e-TVA. Accentul este pus pe reducerea raportărilor inutile pentru contribuabilii corecți și pe controale fiscale mai bine direcționate, în vederea combaterii evaziunii.

Actul normativ include măsuri dedicate persoanelor cu venituri mici. Angajații plătiți cu salariul minim vor beneficia în continuare de neimpozitarea unei părți din venit, respectiv 300 de lei până la 30 iunie 2026 și 200 de lei din iulie până la finalul anului. Măsura urmărește menținerea venitului net fără costuri suplimentare pentru angajatori.

Sprijinul pentru consumatorii vulnerabili de energie este prelungit până la 31 decembrie 2026, cu ajustarea criteriilor de eligibilitate, astfel încât ajutoarele să ajungă mai bine la cei aflați în risc de sărăcie energetică. În același timp, este continuat programul „Masa Sănătoasă”, destinat elevilor din învățământul preuniversitar, în special din comunități vulnerabile.

Pentru autoritățile locale, ordonanța prevede împrumuturi din Trezorerie de până la 500 de milioane de lei, disponibile până la 30 iunie 2026, pentru susținerea proiectelor finanțate prin PNRR. Totodată, sunt alocate până la 200 de milioane de lei pentru acoperirea costurilor sistemelor centralizate de termoficare în sezonul rece 2025–2026.

Guvernul susține că ordonanța trenuleț creează un cadru fiscal mai predictibil, cu măsuri de echilibru între controlul cheltuielilor, sprijinul social și stimularea economiei.