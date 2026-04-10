Pentru a beneficia de bonificația de 3% oferită de ANAF, persoanele fizice trebuie să respecte două condiții esențiale. Este vorba despre depunerea Declarației Unice până la 15 aprilie 2026 și achitarea integrală a obligațiilor fiscale pentru veniturile din 2025 până la aceeași dată.

Expertul contabil Cornel Grama a explicat pentru startupcafe.ro că această bonificație se acordă în baza OUG 8/2026 și se aplică exclusiv impozitului pe venit. El a precizat că reducerea nu se aplică contribuțiilor sociale, precum CAS sau CASS, și nici impozitelor reținute la sursă.

Totodată, acesta a arătat că, pentru acordarea bonificației, trebuie îndeplinite cumulativ două condiții prevăzute de lege. Impozitul pe venit, contribuțiile sociale și contribuția de sănătate datorate pentru anul 2025 trebuie stinse integral până la 15 aprilie 2026. În același timp, Declarația Unică trebuie depusă până la aceeași dată.

„Referitor la acordarea bonificației la impozitul pe venit de 3%, aceasta se acordă în baza OUG 8/2026 și se aplică doar persoanelor fizice care prin Declarația unică pe 2025 au obligația declarării impozitului pe venit. De altfel, aceasta se acordă numai la IMPOZIT PE VENIT și nu se acordă și la contribuțiile sociale (CAS, CASS) dacă persoana fizică le datorează cumva. IMPORTANT! Bonificația nu se acordă pentru impozitul pe venit care a fost reținut la sursă. Pentru acordarea bonificației trebuie îndeplinite 2 condiții: «(2) Bonificația prevăzută la alin. (1) se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții: a) impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate pentru veniturile realizate în anul 2025, inclusiv contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit art. 180 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 pentru anul 2025, se sting prin plată și/sau compensare, integral până la data 15 aprilie 2026 inclusiv;

b) Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzută la art. 122 din Legea nr. 227/2015 se depune până la 15 aprilie 2026 inclusiv»”, a spus acesta.

În ceea ce privește suma efectivă de plată, regula este clară. Contribuabilul nu achită suma integrală stabilită inițial, ci suma diminuată cu bonificația de 3%.

Exemplul este simplu. Dacă impozitul calculat este de 1.000 de lei, bonificația de 3% înseamnă 30 de lei. Astfel, suma finală de plată este de 970 de lei. Calculul este realizat direct în declarație, unde impozitul de plată este determinat prin scăderea valorii bonificației.

Expertul a explicat că acest mecanism este prevăzut inclusiv în formular. Impozitul de plată se calculează de contribuabil prin diminuarea acestuia cu valoarea bonificației, iar suma este evidențiată distinct în Declarația Unică.

Deși contribuabilul plătește suma redusă, în evidențele ANAF apare inițial suma integrală. Cornel Grama a explicat că acest lucru se întâmplă pentru că autoritățile fiscale nu pot verifica în timp real dacă sunt îndeplinite toate condițiile pentru acordarea bonificației.

Verificarea se face ulterior datei de 15 aprilie. Dacă toate condițiile sunt respectate, ANAF recunoaște bonificația, iar situația fiscală se regularizează. În caz contrar, diferența rămâne de plată.

Problemele apar în special atunci când contribuabilii încearcă să plătească prin ghișeul.ro, unde este afișată suma integrală. În acest caz, expertul a arătat că o soluție este plata voluntară prin internet banking a sumei reduse.

Pentru acest tip de plată, contribuabilul trebuie să folosească contul Trezoreriei aferent localității de domiciliu și să selecteze codul corespunzător impozitului pe venit și contribuțiilor sociale. La detalii poate fi menționată plata aferentă Declarației Unice.

Astfel, chiar dacă în sistem apare suma integrală, contribuabilul achită suma corectă, calculată cu bonificația aplicată, urmând ca diferența să fie reglată ulterior de ANAF.