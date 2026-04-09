Prin acest proiect de ordin, ANAF vizează atât actualizarea modelului și conținutului formularului, cât și a instrucțiunilor de completare, pentru a reflecta noile prevederi fiscale aplicabile veniturilor din salarii și asimilate salariilor.

Schimbările au la bază modificările aduse Codului Fiscal prin OUG 8/2026, care vizează modul de determinare a venitului bază de calcul al impozitului lunar pentru salarii, la funcția de bază. Astfel, la stabilirea acestui venit vor fi luate în considerare noi deduceri din venitul net.

Printre acestea se numără contribuțiile la fondurile de pensii ocupaționale, realizate conform legislației în vigoare, inclusiv cele administrate de entități autorizate din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau din state membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Aceste contribuții sunt deductibile în limita a 400 de euro anual.

De asemenea, vor fi luate în calcul contribuțiile la produsele paneuropene de pensii personale, în baza regulamentului european aplicabil, în același plafon anual de 400 de euro.

O altă categorie de deduceri introdusă vizează sumele suportate de angajați pentru achiziția de acțiuni, obligațiuni sau titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare tranzacționabile, de tip ETF. Și în acest caz se aplică același plafon anual de 400 de euro, fără includerea costurilor de tranzacționare.

Aceste modificări influențează direct modul de calcul al impozitului pe veniturile din salarii și se aplică începând cu veniturile aferente lunii martie 2026.

În acest context, ANAF propune modificări concrete asupra Formularului 224. Secțiunea dedicată calculului impozitului pe veniturile din salarii obținute din străinătate va include trei rânduri noi, destinate evidențierii contribuțiilor la pensii ocupaționale, contribuțiilor la pensii personale paneuropene și sumelor investite în instrumente financiare precum acțiuni, obligațiuni sau ETF-uri, toate deductibile conform legii.

Totodată, vor fi actualizate instrucțiunile de completare ale formularului, pentru a reflecta noile reguli fiscale și pentru a facilita declararea corectă a veniturilor.

Proiectul prevede și eliminarea unor formulare mai vechi, reglementate prin Ordinul ANAF nr. 3780/2017, care nu mai sunt utilizate în administrarea impozitului pe venit.

Noile prevederi urmează să se aplice începând cu veniturile aferente lunii martie 2026, marcând o adaptare a legislației fiscale la noile măsuri economice și la instrumentele moderne de economisire și investiții.