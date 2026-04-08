În acest context, Guvernul propune o serie de modificări importante menite să corecteze problemele menționate și să facă legea mai accesibilă și mai eficientă pentru persoanele îndatorate.

Una dintre cele mai importante schimbări vizează pragul minim al datoriilor. Acesta ar urma să scadă de la 15 salarii minime brute la 10 salarii minime brute, ceea ce înseamnă o reducere de la aproximativ 58.500 lei la circa 39.000 lei. În acest fel, un număr mai mare de români cu datorii mai mici va putea apela la procedura de insolvență, conform expunerii de motive.

O altă modificare majoră elimină situațiile în care persoanele erau excluse din procedură dacă dețineau bunuri suficiente pentru acoperirea datoriilor. Până acum, acest criteriu împingea debitorii spre executare silită și vânzarea locuinței. Noile reguli permit accesul la insolvență chiar și în aceste cazuri, dacă persoana are venituri care îi permit să-și achite datoriile într-un interval de 5-6 ani, oferindu-i astfel șansa de a-și păstra casa.

Protecția locuinței familiei este consolidată. Dacă imobilul respectă standardele minime legale și este singura proprietate a debitorului, acesta devine bun neurmăribil și nu mai poate fi scos la vânzare pentru plata datoriilor.

Modificările vizează și persoanele care au avut firme radiate. În prezent, acestea se confruntă cu un blocaj legal, neputând apela nici la insolvența personală, nici la cea a companiei. Noua lege elimină această problemă, aliniindu-se unei directive europene din 2019.

De asemenea, se elimină conflictul de interese existent până acum, în care executorul judecătoresc putea deveni și administrator al procedurii de insolvență, deși era implicat în executarea silită a debitorului.

Un element nou este obligația creditorilor de a raporta rapid sumele încasate. Băncile și ceilalți creditori trebuie să comunice în termen de 3 zile orice plată primită, astfel încât evidența datoriilor să fie corectă și să se evite situațiile în care debitorii plătesc mai mult decât datorează.

În plus, băncile vor avea obligația să informeze clienții despre existența procedurii de insolvență dacă aceștia întârzie la plata ratelor mai mult de 90 de zile. Informațiile trebuie transmise în scris și trebuie să includă și datele de contact ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Noua lege introduce sancțiuni pentru instituțiile care nu cooperează. Orice entitate, inclusiv instituțiile statului, care refuză să furnizeze documentele necesare procedurii riscă amenzi de 10.000 lei pentru persoane fizice și până la 100.000 lei pentru persoane juridice.

În ansamblu, modificările propuse transformă legea insolvenței persoanelor fizice într-un instrument mai accesibil și mai eficient. Mai mulți români vor putea beneficia de protecție legală împotriva datoriilor, fără riscul de a-și pierde locuința, iar creditorii și instituțiile publice vor avea obligații clare de transparență și cooperare.