Uniunea Europeană continuă să înăsprească regulile privind folosirea plasticului, iar una dintre schimbările care vor afecta direct cumpărătorii vizează ambalarea fructelor și legumelor. În următorii ani, pungile subțiri din plastic, devenite un obiect banal în orice supermarket, vor fi eliminate treptat din comerț.

Deși primele restricții au intrat în vigoare încă din 2022, ele au vizat doar pungile extrem de subțiri. Cele mai utilizate variante au rămas însă în circulație. Situația se va schimba radical începând cu anul 2030, când toate pungile cu o grosime sub 15 micrometri vor fi interzise pe teritoriul Uniunii Europene. Măsura face parte din strategia amplă de reducere a deșeurilor și a poluării, inclusă în Pactul verde european.

Argumentul central al noilor reguli este protecția mediului. Organizațiile ecologiste au atras atenția că aceste pungi ajung frecvent în natură, fiind purtate de vânt sau aruncate neglijent. În ape sau pe terenuri deschise, ele devin un pericol pentru animale, care le pot confunda cu hrana, cu efecte grave asupra faunei.

Tocmai aceste riscuri au dus la presiuni constante asupra autorităților europene pentru înăsprirea legislației, astfel încât plasticul de unică folosință să fie redus semnificativ.

Schimbarea nu vine pe neașteptate pentru retaileri. Unele magazine, în special cele din sectorul bio, au trecut deja la pungi din hârtie sau la ambalaje alternative. Marile lanțuri comerciale urmează același drum, testând soluții reutilizabile sau materiale considerate mai puțin nocive pentru mediu.

Eliminarea pungilor subțiri de plastic nu este o măsură izolată, ci parte dintr-o politică mai veche a Uniunii Europene de limitare a risipei și de responsabilizare a consumului. În linia deciziilor adoptate în timp, autoritățile europene mizează pe schimbări graduale, dar ferme, care să reducă impactul asupra naturii și să readucă simplitatea și cumpătarea în obiceiurile zilnice.