Legea nr. 150/2025 aprobă, cu modificări și completări, Ordonanța Guvernului nr. 6/2021, ce transpunea în legislația națională Directiva europeană referitoare la reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului. Printre principalele noutăți se află redefinirea termenului „introducere pe piață”.

Acesta nu mai este interpretat ca „prima punere la dispoziție” a unui produs, ci ca „acțiunea de a face disponibil, pentru prima oară, un produs pe piața din România sau din celelalte state membre ale Uniunii Europene”, conform analizei realizate de specialiștii PwC.

Un element esențial al noii legi este extinderea listei produselor din plastic de unică folosință cărora li se aplică restricția de introducere pe piață. În această categorie sunt incluse acum produse care anterior beneficiau de exceptare, precum bețișoarele de urechi, agitatoarele pentru băuturi, paiele din plastic destinate uzului medical, bețișoarele din plastic utilizate în domeniul medico-legal sau în scopuri științifice (diagnostic, educațional, cercetare), precum și paiele de plastic pentru uz medical.

Legea stabilește și noi obligații aplicabile începând cu anul 2030. Astfel, sticlele de plastic pentru băuturi vor trebui să conțină plastic reciclat în proporție de cel puțin 30%, calculat ca medie pentru toate sticlele introduse pe piața națională.

O modificare importantă se referă la extinderea răspunderii producătorilor. Aceștia vor fi obligați să acopere costurile asociate implementării dispozițiilor privind răspunderea extinsă a producătorului, precum și, acolo unde nu sunt deja acoperite, costurile de curățare a deșeurilor generate de produsele respective, de transport și de tratare ulterioară.

Lista produselor vizate de aceste obligații include:

Recipientele pentru alimente, cum ar fi cutiile cu sau fără capac, utilizate pentru produse alimentare destinate consumului imediat, fie pe loc, fie la pachet, care sunt de regulă consumate direct din recipient și nu necesită pregătire suplimentară. Din această categorie fac parte și recipientele folosite pentru meniuri de tip fast-food sau alte meniuri gata de consum, cu excepția recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor și a pachetelor ori foliilor din material flexibil;

Pachetele și foliile din material flexibil care conțin produse alimentare destinate consumului direct, fără preparare ulterioară;

Recipientele pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, inclusiv sticlele pentru băuturi și ambalajele compozite de băuturi, împreună cu dopurile și capacele acestora, cu excepția recipientelor din sticlă sau metal;

Paharele pentru băuturi, inclusiv capacele aferente;

Pungile de transport din plastic subțire.

În plus, pentru produse precum șervețelele umede, baloanele, produsele din tutun cu filtre și filtrele comercializate pentru a fi utilizate împreună cu produse din tutun, producătorii vor trebui să suporte și costurile de curățare a deșeurilor rezultate, precum și ale transportului și tratării acestora.

Contextul adoptării noii legi este strâns legat de politicile europene privind economia circulară. Încă din decembrie 2015, Comisia Europeană a lansat un Plan de acțiune dedicat reducerii impactului deșeurilor din plastic, urmat în 2019 de adoptarea Directivei (UE) 2019/904 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului.