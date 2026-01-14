Fermierii care nu sunt la zi cu plata impozitelor și taxelor locale ar putea rămâne fără subvențiile acordate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Un proiect de lege pus recent în dezbatere publică prevede condiții mai stricte pentru eliberarea documentelor necesare accesării fondurilor europene destinate agriculturii.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a publicat, marți, 13 ianuarie, un proiect legislativ care vizează întărirea disciplinei financiare la nivelul administrațiilor publice centrale și locale. Printre măsurile propuse se regăsesc și modificări ce îi afectează direct pe fermierii care solicită subvenții APIA.

Potrivit proiectului, primăriile nu vor mai putea elibera adeverințele din Registrul Agricol – documente obligatorii pentru obținerea subvențiilor pe suprafață – fermierilor care figurează cu restanțe la bugetul local. Este vorba despre impozite neachitate, taxe restante sau amenzi neplătite, indiferent de valoarea acestora.

Adeverința emisă de autoritățile locale certifică faptul că terenul agricol pentru care se solicită sprijin financiar se află la dispoziția fermierului și reprezintă o condiție esențială de eligibilitate pentru intervențiile din sectoarele vegetal și zootehnic, finanțate prin Planul Strategic PAC 2023–2027.

Noua regulă ar urma să se aplice din momentul intrării în vigoare a legii, fermierii fiind obligați să își achite integral toate obligațiile scadente către bugetele locale pentru a putea primi documentele necesare depunerii cererilor la APIA. Până în prezent, eliberarea acestor adeverințe nu era condiționată de situația fiscală a solicitantului.

”Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, eliberarea de către autoritățile administrației publice locale a adeverințelor conform înscrisurilor din registrul agricol necesare pentru a beneficia de obținerea intervențiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic care pot fi acordate fermierilor începând cu anul 2023, în conformitate cu Planul strategic PAC 2023-2027 al României în vederea unui sprijin din partea Uniunii Europene finanţat de Fondul european de garantare agricolă şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, este condiționată de achitarea la zi de către fermier a tuturor obligațiilor de plată scadente la bugetul local”, se precizează în proiect.

Deocamdată, proiectul se află în faza de consultare publică și va trebui să fie aprobat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial pentru a produce efecte. Dacă va fi adoptat, noile prevederi vor influența direct campania de depunere a cererilor APIA pentru anul 2026, care este programată să înceapă în luna martie.

Măsura este justificată de autorități prin necesitatea responsabilizării contribuabililor și a creșterii capacității financiare a administrațiilor locale, însă în rândul fermierilor ar putea genera nemulțumiri, mai ales în cazul celor cu dificultăți financiare temporare.