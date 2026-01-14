Tanczos Barna: Guvernul a început pregătirea bugetului pentru 2026, pe baze mai solide
Vicepremierul Tanczos Barna a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că Guvernul a demarat procesul de pregătire a bugetului pentru anul 2026, în cadrul unei etape de evaluare la care participă peste zece ministere.
Potrivit reprezentantului UDMR, instituțiile guvernamentale prezintă bilanțul anului precedent și fundamentele de la care va fi construit bugetul viitor, într-un context considerat mai stabil decât în anii anteriori.
Tanczos Barna a arătat că, în urma măsurilor adoptate în 2025, România începe anul 2026 cu datorii semnificativ mai reduse, ceea ce creează premise favorabile pentru echilibrarea bugetară.
Ministerele care au umblat deja la cheltuieli, potrivit normelor impuse de premierul Bolojan
De asemenea, în mai multe ministere a fost inițiat un proces de reducere a cheltuielilor de funcționare, iar investițiile realizate anul trecut au atins un nivel record, devenind principalul motor al economiei într-o perioadă bugetară dificilă.
Vicepremierul a oferit și câteva exemple concrete, menționând că Ministerul Dezvoltării a achitat integral lucrările din proiectele de investiții, Ministerul Sănătății a decontat facturile pentru medicamente compensate, a redus restanțele la concediile medicale și a pus în funcțiune peste 1.600 de ambulanțe noi.
Totodată, Ministerul Agriculturii a diminuat cheltuielile curente și a atras peste 5 miliarde de euro din fonduri europene, iar Ministerul Transporturilor a direcționat peste trei sferturi din buget către investiții în infrastructură.
În final, Tanczos Barna a subliniat că datele de la finalul anului confirmă strategia axată pe investiții, un stat mai suplu și predictibilitate, abordare care trebuie menținută și în 2026.
Postarea integrală a vicepremierului UDMR
„Am început pregătirea bugetului pentru anul 2026. 📈
Astăzi, la nivelul Guvernului, peste 10 ministere prezintă bilanțul anului trecut și baza de la care putem porni.
Este deja clar – datorită măsurilor luate anul trecut, începem acest an de pe baze mai solide:
✅ Lăsăm datorii semnificativ mai reduse pentru 2026, ceea ce reprezintă o bună oportunitate pentru echilibrarea bugetului.
✅ În mai multe ministere a început reducerea cheltuielilor.
✅ În 2025, investițiile au atins un nivel record și au fost motorul economiei într-o perioadă bugetară dificilă.
Câteva exemple:👷♂️ Ministerul Dezvoltării a achitat toate lucrările efectuate în cadrul proiectelor de investiții. 🚑 Ministerul Sănătății a decontat facturile pentru medicamentele compensate, a redus semnificativ restanțele privind concediile medicale și peste 1.600 de ambulanțe noi sprijină îngrijirea pacienților.
🌾 Ministerul Agriculturii și-a redus cheltuielile de funcționare, în timp ce a atras o sumă record de peste 5 miliarde de euro din fonduri europene pentru sprijinirea fermierilor. 🛣️ Ministerul Transporturilor a direcționat peste trei sferturi din bugetul său, respectiv 34 de miliarde de lei, către investiții – drumuri și căi ferate.
❗ Datele de la finalul anului reflectă viziunea cu care am început anul 2025: investiții tratate ca prioritate, un stat mai suplu, echilibru și predictibilitate. Cu aceeași abordare trebuie să începem și anul 2026”, a scris Tanczos Barna pe pagina sa de socializare.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.