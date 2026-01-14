Vicepremierul Tanczos Barna a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că Guvernul a demarat procesul de pregătire a bugetului pentru anul 2026, în cadrul unei etape de evaluare la care participă peste zece ministere.

Potrivit reprezentantului UDMR, instituțiile guvernamentale prezintă bilanțul anului precedent și fundamentele de la care va fi construit bugetul viitor, într-un context considerat mai stabil decât în anii anteriori.

Tanczos Barna a arătat că, în urma măsurilor adoptate în 2025, România începe anul 2026 cu datorii semnificativ mai reduse, ceea ce creează premise favorabile pentru echilibrarea bugetară.

De asemenea, în mai multe ministere a fost inițiat un proces de reducere a cheltuielilor de funcționare, iar investițiile realizate anul trecut au atins un nivel record, devenind principalul motor al economiei într-o perioadă bugetară dificilă.

Vicepremierul a oferit și câteva exemple concrete, menționând că Ministerul Dezvoltării a achitat integral lucrările din proiectele de investiții, Ministerul Sănătății a decontat facturile pentru medicamente compensate, a redus restanțele la concediile medicale și a pus în funcțiune peste 1.600 de ambulanțe noi.

Totodată, Ministerul Agriculturii a diminuat cheltuielile curente și a atras peste 5 miliarde de euro din fonduri europene, iar Ministerul Transporturilor a direcționat peste trei sferturi din buget către investiții în infrastructură.

În final, Tanczos Barna a subliniat că datele de la finalul anului confirmă strategia axată pe investiții, un stat mai suplu și predictibilitate, abordare care trebuie menținută și în 2026.