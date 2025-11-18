Liderii coaliției guvernamentale au decis să mențină cuantumul pensiilor magistraților la 70% din ultimul salariu net, a declarat președintele UDMR, Kelemen Hunor, într-un interviu pentru RFI.

Această decizie urmează discuțiilor recente cu reprezentanții magistraților, inclusiv întâlnirea de la Cotroceni de săptămâna trecută. Proiectul de lege va fi trimis săptămâna aceasta către Consiliul Superior al Magistraturii pentru avizare.

”În coaliție, am discutat variantele, după întâlnirea de săptămâna trecută cu magistrații la Cotroceni, care sunt variantele și toată lumea este de acord să vedem dacă mai e nevoie de o consultare, azi, mâine, toată lumea este de acord că în această săptămână noi trebuie să trimitem proiectul la CSM pentru avizare și pe fond, toată lumea este de acord că nu umblăm la cuantum, deci 70% din valoarea venitului, salariului, cum ar veni, vorbim de cuantumul pensiei”.

Kelemen Hunor a explicat că, deși nivelul pensiei nu va fi modificat, perioada de tranziție până la pensionarea la vârsta de 65 de ani poate fi negociată. El a propus extinderea acestei perioade de la 10 la 15 ani, subliniind că scopul este menținerea unui echilibru între drepturile magistraților și stabilitatea socială.

”La perioada de tranziție, sigur, aici, eu pot să vă spun ce am propus și ieri și săptămâna trecută, eu aș accepta prelungirea perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani, dacă și colegii mei vor fi de acord. Până la urmă, dacă e să căutăm un compromis, eu cred că din partea noastră, din partea coaliției, din partea arcului guvernamental, este o posibilitate de a arăta că din punctul nostru de vedere, pacea socială și guvernarea justă și dreaptă este lucrul cel mai important”.

De asemenea, el a menționat că premierul va continua discuțiile cu președintele pentru a evalua evoluțiile recente înainte de trimiterea oficială a proiectului la CSM.

Pe termen mediu, reforma pensiilor speciale va continua și în sectorul militar.

Kelemen Hunor a amintit că pensiile militare, precum cele ale armatei, jandarmeriei, poliției sau SRI, reprezintă cea mai mare parte a sistemului de pensii speciale și că vârsta de pensionare în aceste domenii este semnificativ mai mică, iar cuantumul pensiilor mult mai mare decât în cazul magistraților.

Guvernul este, potrivit liderului UDMR, obligat să extindă reformele pentru a asigura echitate în întregul sistem.