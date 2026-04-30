Ilie Bolojan a explicat joi că indiferent dacă moțiunea de cenzură va trece sau nu, săptămâna viitoare vor exista noi discuții între partide, inclusiv în interiorul PNL.

Acesta a precizat că vor exista dezbateri și poziții diferite, însă la final decizia colectivă trebuie respectată de toți membrii partidului.

Bolojan a arătat că respectarea hotărârii majorității este un act de responsabilitate și de normalitate politică. El a spus că și el va respecta decizia colegilor săi și consideră că același lucru îl vor face și ceilalți membri ai PNL.

Liderul liberal a admis că în timpul dezbaterilor pot exista opinii divergente și chiar situații în care unii membri ai partidului, inclusiv din PNL, să considere că decizia finală nu îi reprezintă și că ar exista alte variante politice.

Totuși, el susține că în partid există o masă critică puternică care a înțeles că PNL nu își mai poate permite să repete greșelile din trecut dacă vrea să rămână relevant în politica românească.

„Asta nu înseamnă că în timpul dezbaterilor nu pot fi păreri divergente sau, într-o situaţie limită, unii dintre membrii unui partid, inclusiv al PNL, pot să considere că decizia partidului nu-i reprezintă şi că există alte soluţii. Dar, v-am spus, există cu siguranţă o masă critică, puternică în PNL, care a înţeles că dacă vrem să fim respectaţi, să rămânem un partid care are o relevanţă în politica românească, atunci lucrurile pe care le-am făcut prost în anii trecuţi nu mai trebuie să le repetăm”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a vorbit și despre riscul ca PNL să devină un partid anexă al PSD, spunând că acesta este unul dintre motivele reale din spatele actualei moțiuni de cenzură.

Potrivit acestuia, conducerea PSD are nevoie de o masă critică parlamentară care să îi permită noi manevre politice, preferabil prin sprijinul unui partid care să nu creeze probleme de imagine în fața Europei.

Bolojan a afirmat că PNL a pierdut deja mult din profilul său politic în anii în care a fost asociat cu PSD la guvernare. El a spus că partidul a uitat de multe ori pe cine reprezintă, iar acest lucru s-a văzut în rezultatele electorale și în pierderea încrederii din partea alegătorilor.

„Aici sunt mai multe ţinte. Partidul Social Democrat, conducerea lui, ca să poată să-şi facă manevrele parlamentare, are nevoie din nou de o masă critică, dar o masă critică care, dacă ar putea să nu sune rău aşa în faţa Europei. Deci de un partid de tip anexă. Şi trebuie să recunoaştem că PNL, în anii trecuţi, prin asocierea cu PSD, mulţi ani în guvernare, şi-a pierdut profilul, a uitat de multe ori pe cine reprezintă şi a pierdut încrederea cetăţenilor, dovadă rezultatele la vot şi faptul că doar în extremis, într-o săptămână de la alegerile prezidenţiale până la cele parlamentare, în noiembrie, am reuşit să recuperăm o parte din electorii noştri. Dar, oricum, partidul a regresat în aceşti ani şi deci e nevoie de un partid anexă”, a declarat Ilie Bolojan.

Președintele liberal a avertizat că, dacă PNL ar accepta din nou să devină un partid de tip balama, atunci ar putea avea aceeași soartă ca PNȚCD sau ALDE. El a explicat că atunci când conducerea unui partid este decisă în alte locuri decât în propriul sediu, acel partid își pierde independența și identitatea politică.

În opinia sa, alegătorii vor să voteze formațiuni care au o direcție clară și proiecte asumate, nu partide care funcționează ca simple anexe ale altor grupări politice.

„Ori decapitarea unui partid sau în momentul în care stabileşti conducerea unui partid în alte sedii decât în sediul acelui partid, înseamnă că acel partid devine un partid anexă, un partid de tip balama, al unui partid, iar Partidul Naţional Liberal, dacă nu şi-a învăţat lecţia şi ar accepta o asemenea situaţie, ar scrie pe el PNŢCD sau ALDE. Este evident acest lucru pentru că oamenii vor să aibă încredere în ceva în ce votează şi vor să vadă că, într-adevăr, acea grupare politică, totuşi, are o identitate, susţine anumite proiecte”, a explicat Ilie Bolojan.

Bolojan a adăugat că, odată pierdută încrederea între partenerii politici, nimeni nu mai poate garanta că o nouă criză politică nu va apărea rapid.

El consideră că, dacă actualele măsuri privind reducerea cheltuielilor, îndeplinirea jaloanelor pentru fondurile europene și eliminarea risipei nu continuă, România riscă să revină în aceeași situație dificilă din care încearcă acum să iasă.

„Nimeni, niciun om raţional nu are încredere că dacă mâine nu mai este premier Bolojan, cu un alt premier care nu are altceva de făcut decât să continue aceste lucruri, pentru că dacă nu continuăm lucrurile normale, să ne reducem cheltuielile, să îndeplinim jaloanele pe fondurile europene, să terminăm lucrările, să eliminăm risipa, ne vom întoarce de unde am plecat. Nu va dura două luni, trei luni de zile, patru luni de zile, până din nou se vor găsi motive de către PSD să constate că iar lucrurile nu merg bine, iar cineva este rău acolo. Deci, odată ce s-a pierdut încrederea, nimeni nu mai are garanţii că nu se va genera o nouă criză politică. Şi cei care au generat-o, vă daţi seama, nu mai sunt în postura de a fi de încredere, pentru că au probat această neseriozitate, fugă de răspundere de mai multe ori până acum”, a transmis preşedintele PNL.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri, aflat în Croația, că în cazul în care Guvernul va cădea prin moțiunea de cenzură, consultările cu partidele vor avea loc foarte repede.

El a explicat că este important atât pentru cetățenii României, cât și pentru piețele financiare ca țara să transmită un semnal de stabilitate.

Nicușor Dan a subliniat că România își păstrează direcția pro-occidentală și că există voință politică pentru menținerea acestui parcurs.