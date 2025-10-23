Jurnalistul Victor Ciutacu a lansat un nou val de critici la adresa ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, pe care îl acuză de impostură și incompetență. Într-o intervenție la România TV, Ciutacu a afirmat că Moșteanu, care nu ar fi efectuat stagiul militar obligatoriu, a întâmpinat probleme chiar și la finalizarea studiilor universitare, considerându-l un personaj ridicol într-o funcție de importanță strategică.

Potrivit jurnalistului, fiecare apariție publică a lui Moșteanu ar reprezenta un „spectacol” de neînțeles, mai ales pentru un ministru aflat la conducerea Apărării unei țări situate la granița unui război. Ciutacu a sugerat că oficialul USR nu ar înțelege nimic din domeniul pe care îl gestionează și că încearcă, fără succes, să adopte o atitudine autoritară.

„Orice ieșire publică a lui Ionuț Moșteanu e un adevărat spectacol. Dacă useristul n-ar fi ajuns, printr-o sinistră farsă a sorții, ministru al Apărării într-o țară situată geografic la granița războiului, divertismentul tv ar fi fost asigurat. Omul nu pricepe nimic din domeniul extrem de sensibil pe care trebuie să-l administreze, dar se și bagă. Are talentul ăla al găinii care se urcă pe grămadă după ce se ouă. Încearcă să pară marțial în atitudine, dar singurul lucru care-i iese e să fie hilar”, a explicat Victor Ciutacu la România TV.

În opinia sa, ministrul ar avea un „umor involuntar îngrijorător” și ar fi incapabil să explice coerent de ce nu a efectuat stagiul militar.

Victor Ciutacu a declarat că Moșteanu s-ar fi încurcat de mai multe ori în propriile justificări, amestecând anii de facultate cu perioada în care serviciul militar era obligatoriu, rezultând o „bulibășeală” completă.

Din aceste explicații, Ciutacu a spus că reiese doar faptul că ministrul nu a purtat niciodată uniforma, probabil din motive medicale, invocând o scutire obținută în tinerețe. El a ironizat această scutire, afirmând că Moșteanu ar fi putut avea „platfus” și că s-ar fi vindecat miraculos atunci când a ajuns să lucreze „la recepția unei săli de bowling din Regie”.

„Are un umor involuntar îngrijorător. Acum trăim pe viu și luăm act de justificările jenante că șeful politic al mobilizării de masă n-a făcut armata. Se încurcă săracul impostor în date și cifre de-l trec transpirațiile. Mixează anii tinereții cu obligativitatea serviciului militar, cu facultățile începute și neduse la bun sfârșit de iese o mare bulibășeală. Din toată tocana lui de explicații puerile, singurul lucru care se înțelege e că n-a îmbrăcat uniforma nici măcar să verifice dacă-l încape. De ce? E un mare mister. Mă rog, poate pentru reziști. Cei care au trăit vremurile alea și erau majori știu. A scăpat de încorporare pe bază de scutire medicală, nu fiindcă s-ar fi înscris la facultate. Pe vremea aia, încă se dădea admitere la Politehnică. Și se intra greu, mai ales la Automatică. Și ce, e vreo rușine că l-au ținut medicii acasă, cât mai departe de instrucție și de disciplinare forțată? O fi avut omul platfus când era mic și s-a vindecat de el printr-un miracol medical când a ajuns să lucreze la recepția sălii de bowling din Regie”, a mai precizat Ciutacu.

În continuarea intervenției sale, Victor Ciutacu a făcut referire și la criticile acide ale Danei Budeanu și a susținut că ministrul s-ar fi compromis deja complet prin comportamente ridicole, precum plimbatul cu trotineta în sediul partidului și aparițiile sale cu ghiozdanul la ședințele de guvern.

În final, jurnalistul a ironizat reacțiile ministrului la atacurile cu drone din spațiul aerian al României, afirmând că Moșteanu ar fi doar „un spectacol de amatorism”, incapabil să răspundă serios la provocările de securitate.

Ciutacu a încheiat spunând că își imaginează cu greu reacția omologului rus al ministrului român, care ar citi cu uimire declarațiile sale „pline de bravură”, adăugând că situația i se pare mai degrabă comică decât demnă de un demnitar responsabil.