Camera Deputaților a aprobat un proiect de lege care permite introducerea armatei voluntare. Proiectul de lege va merge mai departe la Senat și apoi la promulgare.

Deputatii au votat proiectul cu 263 de voturi „pentru”, 11 „contra” și 13 abțineri, pentru introducerea serviciului militar voluntar în timp de pace. Proiectul merge acum la Senat, care va decide în continuare.

Tinerii până în 35 de ani pot cere să participe voluntar la un program de pregătire militară de până la 4 luni. În această perioadă, vor avea asigurate masa, cazarea și echipamentul. La final, vor primi 6.000 de euro. Participarea se face printr-un angajament semnat pe propria răspundere, iar înscrierea se face doar după ce solicitantul este declarat apt în urma selecției.

Legea stabilește cadrul legal pentru ca cetățenii să poată face voluntar serviciul militar activ în timp de pace. Noua categorie, numită „soldat/gradat voluntar în termen”, se adresează tuturor românilor, bărbați și femei, cu domiciliul în România, între 18 și 35 de ani, care nu au mai făcut alt tip de serviciu militar. Programul durează până la 4 luni și include pregătire militară de bază.

În timpul programului, participanții primesc gratuit cazare, hrană, echipament, asistență medicală și medicamente, precum și o soldă lunară. După terminarea stagiului, primesc o indemnizație echivalentă cu trei salarii medii brute și sunt înregistrați în evidența centrelor militare, fiind introduși în rezerva operațională.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că proiectul de lege a pornit de la realitatea din teren. El a spus că rezerva operațională este îmbătrânită, armata obligatorie nu mai există din 2007, iar anual se pierd oameni din rezervă. Moșteanu a dat exemple: în acest an vor ieși la pensie peste 120.000 de soldați și gradați, anul viitor 118.000, iar în 2027 încă 111.000, în total aproximativ 350.000 de persoane care depășesc vârsta de 55 de ani.

El a adăugat că este nevoie să se întinerească rezerva, iar noua lege le permite tinerilor între 18 și 35 de ani să facă un stagiu voluntar de patru luni, să se familiarizeze cu armata și cu armamentul și să rămână în rezerva operațională. De asemenea, anual vor exista pregătiri și instruiri suplimentare, iar la finalul celor patru luni vor primi trei salarii medii.