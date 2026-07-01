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De ce ar trebui să începem să dormim mai bine chiar din aceste zile

De ce ar trebui să începem să dormim mai bine chiar din aceste zile

SURSA FOTO: Dreamstime

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Publicat de Daniela Popescu la 1 iulie 2026, 09:05
Din cuprinsul articolului

Durata medie a somnului continuă să scadă, reprezentând o preocupare majoră pentru sănătatea publică. Datele Institutului Național al Somnului indică o medie de 6 ore și 50 de minute de somn pe noapte, iar una din cinci persoane doarme mai puțin de 6 ore.

Calitatea somnului este afectată în mod semnificativ, aproape jumătate dintre respondenți raportând probleme de insomnie. Principalii factori care contribuie la această situație sunt expunerea prelungită la ecrane și stresul cotidian. În plus, valul de căldură extremă din ultimele zile a agravat această problemă, ducând la oboseală și iritabilitate. Ventilatoarele și deschiderea ferestrelor nu au adus un confort semnificativ în nopțile cu temperaturi ridicate.

Impactul căldurii și al evenimentelor sportive asupra somnului

Temperaturile ridicate persistă în multe regiuni, inclusiv pe timpul nopții, ceea ce afectează negativ odihna. Programul meciurilor Campionatului Mondial, desfășurate uneori la ore târzii din cauza diferențelor de fus orar, reprezintă un alt factor care complică somnul adecvat.

Răcorirea vremii și influența asupra somnului

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SURSA FOTO: Dreamstime

O răcorire a vremii poate contribui la îmbunătățirea calității somnului, deoarece temperaturile mai scăzute facilitează un somn mai odihnitor. În general, un mediu răcoros și bine ventilat ajută la reglarea temperaturii corpului pe durata nopții, ceea ce este esențial pentru un somn sănătos.

Temperaturile mai scăzute reduc disconfortul termic, diminuând riscul de trezire frecventă și insomnie. Astfel, o schimbare către vremuri mai răcoroase poate avea un impact pozitiv asupra sănătății populației, prin favorizarea unui somn mai lung și de calitate superioară.

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Publicat în: Info util

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Despre autor
Daniela Popescu

Popescu Daniela, jurnalist cu peste 10 ani de activitate, a scris articole din domeniul social, cultural, medical, economic. A colaborat cu mai multe publicatii printre care enumeram Evenimentul zilei, Animal Zoo, Capital, Evz Monden.

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