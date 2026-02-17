Conform documentului publicat de Ministerul Finanțelor, datoria administrației publice a fost în noiembrie 2025 de 1.121.438,6 milioane lei, echivalentul a 60,2% din PIB.

În octombrie 2025, nivelul era de 1.116.534,0 milioane lei, reprezentând 60,0% din PIB. La finalul anului 2024, ponderea datoriei în PIB era de 54,8%.

Comparativ cu 2023, când datoria era de 49,3% din PIB, creșterea este de aproape 11 puncte procentuale în doi ani. În 2020, datoria era de 46,6% din PIB.

PIB-ul utilizat pentru calcul este cel comunicat de Institutul Național de Statistică (INS), de 1.862.231,7 milioane lei.

Structura maturităților arată că datoria pe termen mediu și lung este de 1.043.656,1 milioane lei, în timp ce datoria pe termen scurt este de 77.782,5 milioane lei.

Aceasta înseamnă că peste 93% din datoria totală este contractată pe termen mediu și lung.

În cazul administrației publice centrale, datoria totală este de 1.097.146,8 milioane lei, iar la nivel local de 24.291,8 milioane lei.

Pe categorii de instrumente, titlurile de stat însumează 905.091,5 milioane lei. Împrumuturile reprezintă 192.602,5 milioane lei, iar numerarul și depozitele 23.744,6 milioane lei.

Această structură arată că statul se finanțează preponderent prin emisiuni de titluri de stat, atât pe piața internă, cât și pe piețele externe.

Datoria internă a administrației publice este de 551.597,1 milioane lei, reprezentând 29,6% din PIB.

Datoria externă este de 569.841,5 milioane lei, adică 30,6% din PIB.

Comparativ cu 2024, când datoria externă era de 27,2% din PIB, se observă o creștere de peste trei puncte procentuale.

Din totalul datoriei, 516.361,4 milioane lei sunt denominați în lei, 490.395,5 milioane lei în euro și 112.773,5 milioane lei în dolari SUA.

Restul este reprezentat de alte valute. Structura arată o împărțire relativ echilibrată între datoria în lei și cea în valută, cu o pondere importantă a euro.

Depășirea pragului de 60% din PIB marchează o schimbare semnificativă în dinamica finanțelor publice, indicator urmărit în evaluarea disciplinei fiscale și a riscului suveran.