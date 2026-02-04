În trimestrul IV 2025 au fost înmatriculate 151.662 de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor, în creștere cu 12,7% față de trimestrul IV 2024. În același interval, înmatriculările de vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor au ajuns la 30.507 unități, consemnând un avans de 13,4%. Prin comparație, în trimestrul IV al anului 2024 se înregistrau 134.533 de vehicule pentru pasageri și 26.908 vehicule pentru transportul mărfurilor.

„Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 12,7% în trimestrul IV 2025 faţă de trimestrul IV 2024 ṣi cu 13,4% în cazul înmatriculărilor noi de vehicule pentru transportul mărfurilor. În trimestrul IV 2025, autoturismele noi au reprezentat 33,2% din total înmatriculări noi de autoturisme, cu 5,5 puncte procentuale mai mult faţă de acelaşi trimestru al anului 2024. La sfârṣitul trimestrului IV 2025 circa 5% din stocul de autobuze ṣi microbuze erau vehicule electrice”, arată datele INS.

Evoluția pozitivă s-a reflectat la nivelul tuturor categoriilor de vehicule destinate transportului de pasageri. Autoturismele au continuat să domine piața, cu aproape 145.000 de unități înmatriculate, în timp ce segmentul autobuzelor și microbuzelor a înregistrat una dintre cele mai ridicate rate de creștere procentuală. De asemenea, și mopedele și motocicletele au consemnat un avans față de finalul anului precedent. În cazul vehiculelor noi pentru pasageri, dinamica a fost și mai accentuată, ceea ce indică un interes crescut pentru achizițiile de autovehicule neînmatriculate anterior.

Și piața vehiculelor destinate transportului de mărfuri a evoluat pozitiv, INS raportând creșteri pe toate segmentele analizate. Autotractoarele au avut cea mai puternică dinamică, urmate de remorci și semiremorci, dar și de autocamioane, inclusiv cele destinate unor scopuri speciale. Tendința se menține și în cazul vehiculelor noi pentru transportul de mărfuri, unde ritmul de creștere a fost chiar mai pronunțat decât în cazul înmatriculărilor totale.

Cu toate acestea, comparativ cu trimestrul III 2025, ultimul trimestru al anului a adus o ușoară temperare a pieței. INS arată că înmatriculările noi de vehicule pentru transportul pasagerilor au scăzut cu 0,9%, iar cele pentru transportul mărfurilor cu 1,7%, evoluție care poate fi pusă pe seama sezonalității și a încetinirii activității economice spre final de an.

Din perspectiva normelor de poluare, structura parcului auto din România rămâne dominată de vehiculele conforme cu standardele Euro 4, Euro 5 și Euro 6, care reprezentau, la finalul trimestrului IV 2025, peste două treimi din totalul vehiculelor aflate în circulație. Totuși, aproape 10% din parc este încă format din vehicule Non-Euro. Pentru autoturisme, cea mai mare pondere a fost deținută de vehiculele conforme cu norma Euro 4, în timp ce la autobuze și microbuze predomină Euro 6. În cazul mopedelor și motocicletelor, o parte semnificativă rămâne încadrată în categoria Non-Euro.

În segmentul transportului de mărfuri, autocamioanele sunt dominate de vehicule conforme cu norma Euro 3, autotractoarele sunt majoritar Euro 6, iar vehiculele destinate unor scopuri speciale au, în continuare, o pondere ridicată de unități Non-Euro.