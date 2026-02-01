Reprezentanții Registrului Auto Român (RAR) au transmis că informațiile apărute recent în presă, potrivit cărora proprietarii de vehicule vechi ar fi obligați să obțină o „Notificare de Conservare”, un „Aviz de staționare prelungită” sau un „Certificat de Conservare și Integritate Tehnică”, sunt false. Potrivit RAR, instituția nu emite astfel de documente și nu există nicio verificare realizată de o „Unitate Mobilă” care să constate starea vehiculelor.

RAR a precizat că nu poate comenta aspecte legale care nu intră în competența sa, dar a dezmințit categoric orice informație referitoare la emiterea unor documente de acest tip. Oficialii au subliniat că orice schimbare relevantă privind activitatea instituției va fi comunicată publicului prin canalele oficiale.

Reprezentanții RAR au recomandat atenție sporită față de știrile care par senzaționale, nu au surse oficiale sau fac referiri la documente și structuri inexistente. Ei au precizat că departamentul de comunicare a contactat publicația care a difuzat textul, iar aceasta a retras articolul, recunoscând că informația fusese generată de AI și nu avea surse reale.

„Atenție la fake-news și dezinformări Am aflat din presă că din acest an trebuie să emitem o “Notificare de Conservare” sau un “Aviz de staționare prelungită” sau un “Certificat de Conservare și Integritate Tehnică” sau…ceva document care să ajute proprietarii mașinilor vechi să nu plătească o suprataxă de mediu (?!). Sau un impozit mărit. Mai mult decât atât, certificatul ar putea fi emis după ce “Unitatea Mobilă RAR” constată vizual că vechitura pe care un cetățean o are în curte pentru piese sau pentru restaurare nu are scurgeri de lichide și că seria de șasiu este lizibilă. Noi nu știm nimic despre o astfel de verificare pe care ar trebui să o facem și nu avem nici “Unitate Mobilă”. RAR nu poate lămuri sau comenta eventualele aspecte legale care nu sunt în competența instituției, dar dezmințim orice informație despre emiterea unui document de tipul celor menționate în articolul de presă. În competențele RAR nu a fost introdusă o astfel de practică și, prin urmare, nu aveți niciun motiv să solicitați de la noi un astfel de document inexistent. Așa cum v-am obișnuit, reacționăm prompt atunci când un fake-news despre activitatea noastră provoacă incertitudine și îngrijorare printre deținătorii de vehicule și vă asigurăm că orice schimbare importantă în zona noastră de competență va fi transmisă către opinia publică prin canalele oficiale de comunicare. Cu un pic de atenție, puteți găsi indicii despre textele de tip fake-news sau scrise cu AI. Iată câteva dintre ele:

– informația este una “bombă”, schimbă tot ce știai despre un subiect sau introduce o noutate absolută, care are un termen scurt de implementare;

– lipsesc sursele sau trimiterile către surse oficiale, comunicate, declarații ale unor oficialități;

– sunt folosiți termeni care indică gravitatea și urgența, dar lipsesc referirile la o lege concretă și se folosesc trimiteri generale la un cadru legal ipotetic;

– nu găsești nicio referire la respectivul subiect în alte publicații sau portaluri de știri;

– sunt menționate structuri ale statului, documente sau reglementări care nu există. Departamentul Comunicare al RAR a contactat respectiva publicație, care a retras textul despre care a admis că a fost generat de AI, fără nicio sursă reală a informației”, este mesajul RAR.

Inspectorii RAR au explicat recent și modul în care proprietarii de vehicule își pot identifica norma de poluare și capacitatea cilindrică în Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV). Aceștia au precizat că, având în vedere că de-a lungul timpului au fost emise mai multe tipuri de formulare CIV, unele dintre acestea mai vechi sunt încă în circulație.

RAR a realizat o grafică sugestivă și a prezentat mai multe modele de CIV, evidențiind categoriile în care sunt menționate capacitatea cilindrică și norma de poluare. În plus, instituția a explicat codificările din tabelul inclus în documente, în funcție de categoria vehiculului — autoturism, autovehicul comercial sau motociclu.

Reprezentanții RAR au oferit exemple concrete: în Modelul 1 de CIV, capacitatea cilindrică este menționată la categoria P1, iar norma de poluare la punctul 16, exemplul fiind o motocicletă din categoria L cu 1.215 cmc și normă Euro 3. În Modelul 2, capacitatea cilindrică apare tot la P1, iar norma de poluare la punctul 17; exemplul prezentat este o autoutilitară ușoară din categoria N1 cu 2.298 cmc și normă Euro 6. În Modelul 3, capacitatea cilindrică se află la punctul 10, iar norma de poluare la punctul 5, exemplul fiind un autoturism din categoria M1 cu 1.461 cmc și normă Euro 4, codificată prin ultimele două caractere ale numărului de omologare.

RAR a recomandat proprietarilor să studieze cu atenție aceste informații pentru a interpreta corect datele din CIV și a înțelege codificările legate de emisii și capacitate cilindrică.