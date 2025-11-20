Daniel David a găsit soluție pentru elevi: Am identificat fondurile pentru a putea susține bursele

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că Ministerul Educației și Cercetării a identificat sursele financiare pentru sprijinirea burselor studenților și urmează să obțină aprobarea necesară din partea Comisiei Europene. Această măsură este menită să asigure continuitatea sprijinului pentru studenții care depind de burse pentru a-și acoperi cheltuielile de trai și pentru a-și continua studiile.

„Eu sunt optimist că din 1 ianuarie vom aduce în jur de 60 de milioane de euro”, a spus Daniel David pe pagina oficială de Facebook a Ministerului Educației.

Declarația ministrului vine în contextul unei întâlniri la nivel de experți, care a avut loc miercuri, între reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării și cei ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Scopul discuțiilor a fost identificarea mecanismelor prin care fondurile europene pot fi utilizate pentru bursele studenților.

„Cred că vestea cea mai bună este că astăzi (n. red miercuri, 19 noiembrie) a avut loc o discuție la nivel de experți între Ministerul Educației și Cercetării și MIPE, ministerul care se ocupă cu fonduri europene. Am identificat fondurile pentru a putea susține bursele studenților din fonduri europene”, a declarat ministrul Educației miercuri seara.

Ministrul a explicat că următorul pas este obținerea aprobării Comisiei Europene pentru a utiliza fondurile destinate burselor studenților. În total, suma estimată se ridică la aproximativ 60 de milioane de euro și va fi folosită pentru burse sociale, de performanță și de excelență.

„Începem demersurile în două variante: să creăm procedurile în cadrul ministerului, să obținem aprobarea Comisiei, iar eu sunt optimist că din 1 ianuarie vom aduce în jur de 60 de milioane de euro. O să vedem, nu spun o sumă precisă. Este o sumă consistentă care va contribui la bursele sociale, astfel încât mulți din banii care sunt acum investiți de Minister și de universități în bursele sociale să poată să meargă să susțină și burse, mai multe burse de performanță, burse de excelență, iar fondurile specifice universităților, din veniturile proprii, să poată să fie duse și în zona studenților care nu sunt eligibili prin noile reglementări mă refer, de exemplu, la studenții cu taxe sau să acopere 12 luni și nu 10 luni bursa pe parcursul anului”, a explicat Daniel David.

Astfel, noile reglementări ar putea extinde numărul de studenți care beneficiază de sprijin, inclusiv pe cei care anterior nu se calificau pentru burse sociale sau de performanță. Ministerul intenționează să folosească fondurile pentru a acoperi mai multe categorii de studenți și pentru a asigura continuitatea bursei pe tot parcursul anului universitar.

Accesul la aceste fonduri europene ar putea reduce presiunea asupra bugetului universităților și al Ministerului Educației, care până acum suportau integral bursele sociale. De asemenea, se estimează că fondurile vor permite creșterea numărului de burse de performanță și excelență, recompensând studenții cu rezultate academice remarcabile.

Pe termen lung, implementarea acestui mecanism poate avea un impact direct asupra accesului la educație și asupra echității în mediul universitar. Studenții care depind de burse pentru a-și acoperi taxele sau costurile de trai vor putea beneficia de sprijin suplimentar, iar universitățile vor putea gestiona mai eficient fondurile proprii.

Întregul proces urmează să fie finalizat după ce Comisia Europeană va analiza și va aproba utilizarea fondurilor identificate, iar Ministerul Educației și Cercetării a început deja demersurile necesare pentru respectarea procedurilor europene.