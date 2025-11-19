Ministrul Educației, Daniel David, a explicat că, deși în ultimele săptămâni au avut loc discuții privind noi reduceri ale cheltuielilor din sistem, salariile profesorilor nu vor fi afectate. Oficialul spune că educația și-a făcut partea în pachetul inițial de măsuri de eficientizare, iar orice încercare de a diminua din nou fondurile ar fi nejustificată.

Potrivit ministrului, negocierile privind ajustările bugetare au continuat în ritm intens, însă argumentul pe care l-a susținut în permanență în fața Guvernului este faptul că sectorul educației a contribuit deja semnificativ în etapa anterioară.

„Dar în timpul acestor discuții, fiindcă sunt discuții de mai multe săptămâni cu procente diferite, poziția ministerului, poziția mea a fost că educația a intrat în Pachetul 1, a dat ce trebuia să dea pentru eficientizare financiară, ca să putem încheia anul cu salarii și burse, și că noi în acest moment trebuie să ne gândim la stabilizare și la dezvoltare în anul anul viitor. Asta a fost poziția mea în timpul acestor discuții și mă bucur că astăzi premierul – l-am auzit și eu spunând că da, așa va fi, ceea ce este un un mesaj corect. Nu-i vorba despre derogări, nu-i vorba despre a favoriza un domeniu în raport cu alte domenii”, a declarat David, la Digi24.

Ministrul subliniază că nu doar salariile vor fi protejate, ci și numărul de angajați. Din punctul său de vedere, reducerea de personal în școli nu ar avea nicio justificare, în condițiile în care sistemul oricum suferă de deficit de cadre didactice în mai multe județe.

„Este o garanție că eu, ca ministru, voi proteja acest lucru, l-am cerut, mi se pare absolut corect. Repet, nu este o favoare. Noi am făcut deja acest lucru, iar faptul că astăzi premierul a confirmat îmi dă încredere, dar poziția ministrului și a ministerului este aceasta și va rămâne aceasta. Eu nu pot să vă garantez, în sensul că nu eu iau decizia. Eu pot să garantez altceva, că acest ministru al educației și cercetării, cât timp este ministru, va apăra acest lucru. N-are sens să mai discutăm. Repet, noi am luat aceste măsuri, n-avem de ce să le mai luăm și voi apăra aceasta”, a spus David.

Potrivit acestuia, menținerea stabilității în școli este o prioritate. Orice ajustare bugetară suplimentară ar risca să afecteze desfășurarea anului școlar, motiv pentru care Ministerul Educației a insistat pentru protejarea preuniversitarului în negocierile cu Ministerul Finanțelor.

Deși în privința școlilor lucrurile par clarificate, zona universitară ar putea fi supusă unor schimbări. Instituțiile de învățământ superior au deja unele măsuri în aplicare, însă deciziile finale urmează să fie stabilite după încheierea consultărilor din Guvern.