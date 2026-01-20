Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat marți la România TV că starea sa de sănătate s-a agravat în ultima perioadă din cauza expunerii ridicate și continue la mercur și arsenic.

Edilul a precizat că medicii au descoperit în organismul său concentrații extrem de mari de substanțe toxice.

Mai mult, surse din anturajul său au relatat că acesta se confruntă cu dureri puternice, insomnii și complicații stomatologice grave, din cauza cărora a fost nevoit să își scoată mai mulți dinți.

Medicii au constatat în organismul său concentrații extrem de ridicate de substanțe toxice: nivelul de arsenic eliminat prin urină ar fi fost de aproximativ 500 de ori peste limita normală, iar mercurul din sânge ar fi depășit de patru ori nivelul admis.

El a explicat că, în ultimele luni, a avut simptome neplăcute și și-a pus întrebări cu privire la modul în care s-ar fi putut expune la astfel de substanțe.

„Este o realitate faptul că în sângele meu există mult mai mult mercur și mai mult arsenic decât ar trebui să existe. În ultima perioadă, cantitatea de arsenic pe care am eliminat-o prin urină a fost la cote absolut uriașe”, a declarat Daniel Băluță pentru postul de televiziune.

„În mod evident, intoxicația cu aceste metale grele are consecințe nefaste asupra organismului. Pe termen scurt, efectele nocive sunt reprezentate de simptome și manifestări absolut nedorite, pe care a trebuit să le suport în ultimele luni. Într-un mod paradoxal, substanțe care nu au ce să caute în corpul unui om în asemenea doze există în corpul meu. M-am străduit să fac tot ce este posibil pentru a controla ce mănânc și ce beau, astfel încât să am siguranța că nu mai există expunere la acest tip de substanțe. Pe de altă parte, am încercat să combat efectele acestora. A existat o expunere continuă si asta mă face să îmi ridic semne de întrebare”, a completat Băluță.

Primarul Sectorului 4 a precizat că, până în prezent, nu a reușit să identifice cauza exactă a intoxicării.

El spune totuși că lucrează împreună cu apropiații săi pentru a afla cum au ajuns mercurul și arsenicul în organismul său.