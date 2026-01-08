Un raport anonim care circulă de ceva timp în Sectorul 4 pare să aibă mai multe implicații, potrivit unei investigații realizate de Captura.ro. Jurnaliștii spun că documentul ar putea fi legat de fostul șef al ADP, Marian Goleac, și că scopul lui ar fi mai degrabă de presiune financiară decât de informare reală.

Ei susțin că raportul nu conține informații verificabile și evită să indice cine l-a făcut, fiind trimis doar unor consilieri, instituții și mass-media. Stilul, cuvintele folosite și temele – în special acuzațiile legate de achiziții și investiții ale Primăriei – seamănă cu plângerile și sesizările pe care Goleac le-a făcut anterior. Investigația sugerează că documentul ar fi folosit pentru a crea blocaje, suspiciuni și negocieri „din frică” în jurul banilor publici.

Jurnaliștii îl indică pe Marian Goleac, fost director la ADP4 și apoi la „Totul Verde SA”, ca posibil autor al presiunii, un personaj care ar încerca să recâștige influență după ce ar fi pierdut acces la resurse și funcții. Ei amintesc că Goleac a mai fost anchetat și trimis în judecată pentru fals, fiind acuzat că ar fi ocupat funcții publice cu o diplomă falsă. Ar fi depus în trecut acte și sesizări cu teme similare celor din raportul anonim.

Publicația notează că Goleac a negat orice legătură cu raportul.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a spus că situația sugerează o tentativă de șantaj, deși nu există dovezi clare despre cine a făcut raportul. El a explicat că documentul afectează funcționarea primăriei pentru că resursele sunt redirecționate spre verificări interne și solicitări ale instituțiilor de control. Potrivit lui, șantajul nu este politic, ci unul personal, venind din partea unor persoane sau grupuri care au fost eliminate din sistemul administrației.

Băluță a spus că a înțeles cum funcționa sistemul anterior: cine profita, cine închidea ochii, cum erau eludate taxele, tolerate furturile și cum anumite grupuri aveau acces la bani și resurse publice. Primarul a menționat că nu poate da toate detaliile public, pentru că fac parte din dosare penale. El a precizat că nu s-a lăsat șantajat, nu a negociat și nu a făcut compromisuri, schimbând regulile și tăind accesul la bani și influență.

Băluță a zis că presiunile au existat dintotdeauna, dar s-au intensificat recent, ducând chiar la o formă gravă de agresiune, confirmată medical prin niveluri crescute de arsenic în organism. El a explicat că amenințările au început încă din campania electorală, dar nu a vorbit atunci pentru a nu fi acuzat de victimizare.

Primarul a subliniat că sistemul a fost schimbat, mecanismul corupt a fost destructurat, iar cei care au pierdut privilegii încearcă acum să se răzbune.