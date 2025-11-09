De mai bine de două decenii, în România se manifestă o scădere semnificativă a încrederii populației în clasa politică. Profesorul Dan Voiculescu subliniază că românii manifestă o reticență tot mai mare față de partide, programe politice și campanii electorale, sentiment care influențează decisiv modul în care alegătorii reacționează la ofertele politice.

„De peste 20 de ani, în România se resimte o uriașă neîncredere față de politică. Oamenii nu mai vor să audă de partide, de programe politice, de campanii electorale. În prezent, criza “partidelor clasice” este indiscutabilă. De aceea alegătorii ajung să opteze pentru meteoriți politici, care apar și dispar de la un ciclu electoral la altul. Însă și meteoriții politici creează rapid dezamăgiri uriașe”, scrie Voiculescu pe blogul său.

Această neîncredere persistentă a dus la apariția unor alternative temporare, denumite de profesor “meteoriți politici”. Aceste formațiuni emerg rapid, adesea cu promisiuni spectaculoase, însă dispar la fel de repede, lăsând în urmă dezamăgiri profunde în rândul alegătorilor.

Profesorul explică efectele pe termen lung ale acestei situații:

„În timp, dezamăgirea s-a transformat în lehamite. Starea de lehamite implică, pe lângă neîncredere, și o doză semnificativă de dezgust. Iar de la dezgust la revolt distanța este foarte mic”, spune el.

Instabilitatea generată de revoltele și frustrarea politică are consecințe directe asupra societății. Modificările bruște, produse prin conflicte sau proteste, generează costuri uriașe, afectând în special generațiile tinere. Profesorul Voiculescu subliniază gravitatea situației:

„Schimbările produse prin revolte determină costuri uriașe. Generații întregi sunt sacrificate până când începe reconstrucția. România nu își mai permite noi generații de sacrificiu”.

El mai adaugă că echilibrul social și prosperitatea pe termen lung depind de capacitatea României de a construi instituții stabile și de a asigura continuitatea democratică:

„Copiii și nepoții noștri au nevoie de o societate echilibrată, stabilă, democratică şi prosperă”, a notat profesorul Dan Voiculescu.

Profesorul Voiculescu propune că soluția pentru depășirea stării de lehamite și prevenirea unei eventuale crize majore constă în refacerea încrederii cetățenilor în mecanismele democratice. Acest proces implică consolidarea alegerilor libere și promovarea unor mișcări politice responsabile, care să răspundă nevoilor reale ale populației.

Pentru realizarea acestui obiectiv, este necesar ca liderii politici să renunțe la conflictele interne și la ambițiile personale care nu servesc interesului public, să elimine abuzurile de putere și să pună în practică soluții concrete pentru problemele cetățenilor.

Profesorul avertizează: