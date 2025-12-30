Dan Voiculescu susține că România nu mai are, în prezent, un proiect de țară clar și coerent. După realizarea obiectivelor majore reprezentate de aderarea la NATO și la Uniunea Europeană, clasa politică nu a reușit să stabilească un nou scop strategic care să fie urmat constant.

„Dacă nu se va realiza nimic în aceste direcții, răul vă continua să se întindă și să compromită viitorul națiunii noastre”, a scris acesta pe blogul său.

În analiza sa, acesta arată că între anii 2005 și 2014, perioada regimului Băsescu a produs rupturi sociale profunde, a afectat mediul antreprenorial românesc și a contribuit la un exod masiv al populației. El amintește că, între 2007 și 2014, peste trei milioane de români au emigrat, fenomen pe care îl descrie drept cel mai mare exod în timp de pace la nivel mondial.

Pentru anii următori, în mandatele președintelui Klaus Iohannis, Dan Voiculescu afirmă că România a evoluat mai degrabă din inerție, fără proiecte majore politice, economice sau sociale care să dea un sens clar dezvoltării.

„După succesul aderării la NATO și la Uniunea Europeană, clasa politică românească nu a reușit să stabilească și să urmeze constant un nou obiectiv major”, a mai spus acesta.

O a doua problemă majoră identificată este criza morală, pe care profesorul o consideră mai gravă decât dificultățile economice. El arată că, după numeroase rânduri de alegeri și după invalidarea primului tur al alegerilor prezidențiale, România rămâne extrem de fragilă din punct de vedere instituțional.

În opinia sa, toate cele trei mari puteri ale statului sunt marcate de conflicte interne și lipsa unor valori fundamentale precum demnitatea, onoarea și curajul. Această absență a reperelor morale creează un climat în care tensiunile sociale și economice sunt accentuate, iar încrederea publică în instituții continuă să se erodeze.

„După șapte rânduri de alegeri și invalidarea primului tur de scrutin prezidențial, România este încă foarte fragilă la nivel instituțional. Toate cele trei mari puteri (executivă, legislativă, judecătorească) sunt marcate de tensiuni și lupte interne”, scrie Voiculescu.

Dan Voiculescu afirmă că, în acest context, România pare sufocată de un strat consistent de dezordine și confuzie morală, care afectează capacitatea statului de a funcționa coerent.

A treia problemă semnalată este compromiterea ideii de patriotism autentic. Profesorul explică faptul că patriotismul real înseamnă atașament față de istorie, valori, responsabilitate pentru viitor și grija pentru bunăstarea națiunii.

El atrage atenția că mișcările populiste fie folosesc ipocrit valorile naționale, fie le resping ca fiind depășite, ceea ce creează confuzie în spațiul public. Cu toate acestea, susține că românii își iubesc țara, iar diferența dintre patriot și demagog poate fi observată prin raportarea la patriotismul economic.

În viziunea sa, un patriot adevărat susține valorificarea responsabilă a resurselor naționale, întărirea clasei de mijloc și parteneriate echilibrate cu Uniunea Europeană, Statele Unite și alte state democratice. În schimb, un demagog își proclamă zgomotos iubirea de țară, dar irosește resursele și slăbește parteneriatele externe.

„Patriotismul autentic înseamnă un atașament profund pentru propria țară – istorie, națiune, valori perene, responsabilitate pentru viitor! Reprezintă o valoare fundamental pozitivă, indispensabilă unei națiuni cu adevărat puternice. Din păcate, în contextul unor mișcări populiste – care fie se folosesc ipocrit de valorile naționale, fie le atacă frontal, considerându-le “depășite” – ideea de patriotism pare compromisă. Din fericire, este doar o falsă percepție. Românii își iubesc țara. Iar cea mai simplă modalitate de a face diferența între patrioți și populiști este asumarea “patriotismului economic””, mai scrie acesta.

Dan Voiculescu consideră că anul 2026 poate deveni unul pozitiv doar dacă România va reuși să construiască un proiect național major, să declanșeze o reformă morală reală și să își asume pragmatic patriotismul economic.