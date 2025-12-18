Guvernul României a aprobat joi un proiect de lege prin care țara noastră va ratifica Convenția Multilaterală destinată facilitării aplicării Pilonului Doi al regulii de supunere la impozitare (STTR), un mecanism dezvoltat la nivelul OCDE.

Scopul acestui instrument este de a preveni dubla impunere între statele semnatare și de a asigura o implementare rapidă și coerentă a regulilor fiscale în cadrul acordurilor bilaterale existente.

Prin modificarea directă a acestor acorduri, convenția acționează ca un protocol de ajustare, fără a bloca sau îngheța tratatele fiscale în vigoare. Statele semnatare au, totodată, opțiunea de a crea versiuni consolidate ale acordurilor lor, reflectând modificările introduse prin convenție.

Convenția a fost adoptată la Paris pe 15 septembrie 2023, iar România a semnat-o la 18 septembrie 2024. Înainte de această adoptare, autoritățile române au transmis OCDE informații despre legislația internă privind impozitul pe profit și alte impozite relevante, pentru a determina nivelul impozitului suplimentar care poate fi aplicat veniturilor vizate de convenție.

„Adoptată la 15 septembrie 2023, la Paris, Convenţia a fost adoptată de România la 18 septembrie 2024. În prealabil adoptării documentului la nivelul OCDE, România a transmis Secretariatului OCDE un formular cu informaţii despre legislaţia naţională referitoare la impozitul pe profit şi la orice alt impozit care se aplică la nivel naţional pentru categoriile de venituri acoperite de Convenţie, pentru a fi stabilit impozitul adiţional care va fi aplicat veniturilor respective. Astfel, pe baza chestionarelor completate de membrii Cadrului Incluziv al OCDE/G20 privind proiectul BEPS – Erodarea Bazei de Impunere şi Transferul Profitului care aplică cote nominale ale impozitului pe societăţi mai mici de 9%, rezultă că România poate cere unui număr de 38 de state aplicarea regulii STTR de supunere la impozitare, iar 31 de state îi pot solicita României aplicarea STTR”, se arată în comunicat.

Mecanismul funcționează astfel: dacă o jurisdicție percepe 5% impozit asupra unui venit și țara de rezidență aplică un impozit de 1% pe aceeași sumă, diferența până la 9% poate fi colectată ca impozit suplimentar.

Proiectul de lege urmează să fie transmis Parlamentului pentru dezbatere și adoptare, marcând un pas important în alinierea României la standardele internaționale în domeniul fiscal.

Misiunea OCDE este de a stimula progresul economic și comerțul internațional prin politici menite să îmbunătățească bunăstarea socială și economică a cetățenilor țărilor membre. Organizația este recunoscută, printre altele, pentru rapoartele PISA și publicațiile „Education at a Glance”, care reflectă evoluția sistemelor de învățământ, dar și pentru expertiza în guvernanța corporativă și fiscalitate.

Pentru România, aderarea la OCDE reprezintă una dintre principalele priorități strategice după integrarea în NATO și Uniunea Europeană. Autoritățile române și-au reafirmat în 2025 angajamentul de a deveni membru deplin până în 2026, iar evaluările recente ale secretarului general al OCDE, Mathias Cormann, au subliniat progresele semnificative ale României în alinierea la standardele organizației.