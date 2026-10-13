Dacia Striker poate fi comandată în România. Cât costă noul model produs în Turcia și ce reduceri sunt disponibile în octombrie

Dacia, marca din cadrul grupului francez Renault, a anunțat lista de prețuri pentru noul model Striker, asamblat în Turcia, la uzina din Bursa. Crossoverul poate fi comandat în România, iar prețurile pornesc de la 21.900 de euro și ajung la 30.750 de euro pentru versiunile de top. Potrivit lui Frank Marotte, vicepreședintele Dacia responsabil de vânzări, marketing și operațiuni, Striker va fi poziționat sub Bigster în gama constructorului.

În conformitate cu planul strategic 2030, prezentat în martie 2026, Dacia își extinde oferta în segmentul compact. Noul model respectă principiile mărcii, reunite în ADN-ul Robust & Outdoor, Essential & Cool și Eco-Smart. Prin lansarea Striker, producătorul urmărește să crească ponderea segmentului C în vânzările sale de la 20% la 33% până în 2030.

Cea mai accesibilă versiune a noului model este Essential, echipată cu motorizarea mild hybrid-G 140, al cărei preț este de 21.900 de euro. La celălalt capăt al listei se află versiunile Extreme și Journey, cu motorizarea hybrid 150 4×4, care costă 30.750 de euro.

Prețurile din România sunt apropiate de cele anunțate pentru piața din Cehia. Acolo, versiunea Essential mild hybrid-G 140 costă 20.515 euro, echivalentul a 499.900 de coroane cehe. Pentru versiunile Journey și Extreme hybrid 150 4×4, prețul este de 29.142 de euro, respectiv 709.900 de coroane cehe.

În Franța, unde prețurile au fost anunțate tot ieri, cu ocazia deschiderii expoziției auto de la Paris, Dacia Striker pornește de la 23.490 de euro pentru versiunea Essential mild hybrid-G 140. Versiunile Journey și Extreme hybrid 150 4×4 ajung la 31.900 de euro.

Dacia oferă reduceri speciale clienților care comandă noul Striker până la 31 octombrie. Valoarea acestora diferă în funcție de nivelul de echipare ales.

Astfel, reducerea este de 210 euro pentru versiunea Essential, de 500 de euro pentru Expression și de 700 de euro pentru versiunile Journey și Extreme.

În plus, clienții care aleg serviciile Dacia Finance beneficiază în cursul lunii octombrie de o reducere de 1.200 de euro, cu TVA inclus, atunci când comandă un vehicul prin intermediul soluțiilor FlexBox, Credit Box sau Credit Essential.

Noul model este disponibil cu trei variante de motorizare, concepute pentru nevoi diferite de utilizare: mild hybrid-G 140, hybrid 155 și hybrid 150 4×4.

Mild hybrid-G 140: motorizare hibridă cu GPL

Versiunea mild hybrid-G 140 este disponibilă atât cu transmisie manuală, cât și cu transmisie automată. Aceasta se adresează în special șoferilor care parcurg mulți kilometri, efectuează călătorii lungi sau utilizează intensiv mașina.

Asocierea sistemului de alimentare cu GPL cu tehnologia mild-hybrid de 48 V permite atingerea unei autonomii de până la 1.600 de kilometri.

Hybrid 155: eficiență prin propulsie hibridă

Motorizarea hybrid 155 este destinată clienților care doresc să treacă la propulsia hibridă sau care caută un nivel ridicat de confort.

Sistemul combină un motor pe benzină cu patru cilindri, cu o capacitate de 1,8 litri și o putere de 109 CP, cu două motoare electrice. Emisiile de CO₂ pornesc de la 95 g/km.

Frânarea regenerativă, capacitatea ridicată de recuperare a energiei și eficiența transmisiei automate permit rularea în mod complet electric în oraș pentru până la 80% din timp. De asemenea, pornirea se realizează întotdeauna în mod complet electric.

Hybrid 150 4×4: tracțiune integrală

Versiunea hybrid 150 4×4 se adresează pasionaților de vehicule cu tracțiune integrală și celor care își doresc să se deplaseze pe trasee diverse, beneficiind de control și siguranță.

Această motorizare oferă cinci moduri de rulare și avantajele tracțiunii integrale în ceea ce privește controlul, eficiența și siguranța.

Gama Dacia Striker include patru niveluri de echipare: Essential, Expression, Extreme și Journey. Essential reprezintă punctul de intrare în gamă, în timp ce Expression aduce un nivel superior de confort. La vârful ofertei se află Extreme și Journey, care au prețuri similare, dar sunt orientate către categorii diferite de clienți.

Versiunea Extreme se adresează în special celor pasionați de activități în aer liber și include dotări precum plafonul panoramic, sistemul de control al vitezei la coborâre și covorașele din cauciuc.

Journey este orientată către clienții care pun accentul pe confort. Printre echipamentele sale se numără hayonul electric cu deschidere automată, încărcătorul wireless pentru smartphone și scaunul șoferului cu reglaje electrice.

Versiunea Essential include jante din oțel de 17 inch, bare de pavilion și sistemul Media Display, cu ecran central de 10,1 inch. Sunt disponibile servicii conectate și funcția de replicare a smartphone-ului.

Lista dotărilor cuprinde și un tablou de bord digital LightVisio de 7 inch, climatizare manuală, senzori și cameră video pentru parcarea cu spatele, precum și geamuri electrice față și spate.

Echiparea Expression include toate dotările versiunii Essential, la care se adaugă jante din aliaj de 17 inch și climatizare automată pe două zone.

Mașina beneficiază, de asemenea, de frână de parcare electrică cu funcție Autohold, consolă centrală înaltă cu cotieră și oglinzi rabatabile electric. Pentru pasagerii din spate sunt prevăzute guri de ventilație și două porturi USB.

Versiunea Extreme pornește de la echiparea Expression și adaugă jante din aliaj de 18 inch, precum și elemente decorative exterioare și interioare în nuanța Copper Brown.

Printre dotări se află plafonul panoramic fix din sticlă, cartela hands-free, tapițeria lavabilă din TEP MicroCloud și covorașele din cauciuc.

Sistemul multimedia este Media Nav Live, cu ecran central de 10,1 inch și navigație conectată. Echiparea include și sistemul audio Arkamys 3D Sound System, cu șase difuzoare, precum și sistemul de control al vitezei la coborâre.

Versiunea Journey include dotările nivelului Expression și adaugă jante din aliaj de 18 inch, hayon electric cu funcție hands-free și cartelă hands-free.

Lista echipamentelor cuprinde o consolă centrală înaltă cu cotieră, scaunul șoferului cu reglaje electrice, scaune față și volan încălzite, precum și sistemul multimedia Media Nav Live, cu ecran central de 10,1 inch și navigație conectată.

Sunt incluse și sistemul audio Arkamys 3D Sound System, cu șase difuzoare, și încărcătorul wireless pentru smartphone.

Potrivit lui Frank Marotte, Striker completează gama Dacia printr-un alt tip de caroserie, un profil diferit al clienților vizați și posibilitatea de a atrage volume suplimentare de vânzări. Modelul nu va ocupa însă poziția de vârf în gamă, ci va rămâne sub Bigster.

Strategia respectă structura tradițională a prețurilor în segmentul C, unde SUV-urile sunt, în general, cele mai scumpe. Sub acestea se află alte tipuri de caroserie, precum crossoverele, breakurile, hatchbackurile și sedanurile.

Dacia urmărește ca Striker să atragă clienții care nu aleg un SUV. Potrivit explicațiilor oferite de vicepreședintele mărcii, SUV-urile reprezintă în prezent 60% din piața europeană a segmentului C, în timp ce celelalte tipuri de caroserie însumează 40%. Prin Striker, constructorul vizează această a doua categorie.

În ultimii zece ani, piața segmentului C s-a împărțit între clienții care preferă SUV-urile și cei care aleg alte tipuri de caroserie, iar această structură este așteptată să se mențină.

Frank Marotte a subliniat că diferențele dintre Bigster și Striker sunt evidente atât la nivelul designului, cât și al poziției la volan și al utilizării spațiului. Un client care dorește o poziție de ședere mai înaltă și o vizibilitate mai bună asupra drumului poate opta pentru Bigster, care oferă o poziție mai ridicată decât Striker.

Imaginea celor două modele reprezintă un alt element de diferențiere. În plus, cele două mașini se deosebesc prin spațiul interior, manevrabilitate, poziția la volan și senzația de siguranță.

„Striker completează cu siguranță gama din punct de vedere al tipului de caroserie, al profilului clienților și al volumului de vânzări. Va aduce volume suplimentare. Din punct de vedere al prețului, nu va fi modelul de vârf al gamei. Se va situa sub Bigster, deoarece, în mod tradițional, în segmentul C, dacă ne uităm la structura scării de prețuri, SUV-urile sunt cele mai scumpe. Sub acestea se află orice alt tip de caroserie: crossover, break, hatchback, sedan etc. Așadar, vom respecta această structură, mai ales că, prin Striker, vrem să captăm, sau să accesăm, să zicem, cei 40% dintre clienți care se situează sub SUV-uri. SUV-urile reprezintă astăzi 60% din piața segmentului C din Europa, iar 40% se află sub acest nivel, și acolo vrem să ne poziționăm cu Stiker”, a explicat Frank Marotte.

Dacia Striker este mai lung decât Bigster, diferența fiind concepută pentru a asigura o flexibilitate mai mare și un portbagaj de 600 de litri. Pentru a atinge acest obiectiv, constructorul a extins zona portbagajului.

În schimb, ampatamentul este identic cu cel al Bigster, iar lățimea și dimensiunile habitaclului sunt similare. Prin urmare, spațiul rezervat pasagerilor rămâne același.

Constructorul a urmărit să combine o experiență de conducere plăcută cu o poziție de ședere mai joasă decât cea oferită de un SUV. Chiar dacă punctul cel mai înalt al mașinii se află mai sus decât în cazul unui sedan sau al unui hatchback obișnuit, configurația a fost aleasă pentru a asigura o vizibilitate bună asupra mediului înconjurător.

Flexibilitatea și spațiul au reprezentat alte obiective importante în dezvoltarea modelului. Dacia a urmărit, de asemenea, să ofere capacități de deplasare în afara drumurilor obișnuite, atât prin grupul motopropulsor, cât și prin garda la sol.

Designul a fost un alt element luat în calcul. Extinderea siluetei și a lungimii a permis realizarea formei dorite pentru ușile din spate, păstrând în același timp caracteristicile urmărite de constructor pentru noul crossover.