Seismul a avut loc la o adâncime de 87,9 kilometri și a avut intensitatea I. Cutremurul s-a produs în apropierea mai multor orașe: la 70 km est de Brașov, 59 km est de Sfântu-Gheorghe, 65 km sud de Buzău, 90 km nord-est de Ploiești și 53 km sud de Focșani.

De la începutul lunii mai, în România au fost înregistrate șapte cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,2 și 3,6 grade, potrivit Agerpres. Cel mai puternic seism din acest an a avut loc pe 26 februarie, în județul Vrancea, având magnitudinea 4,5.

Finalul lunii mai aduce o intensificare a activității seismice în mai multe regiuni ale lumii, inclusiv în România. Potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), un cutremur s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă în zona seismică Vrancea, după un alt seism semnificativ raportat în China.

Conform aceleiași surse, pe 22 mai 2026, la ora 20:16:29 (ora locală a României), în regiunea de graniță Xizang–Qinghai s-a produs un cutremur cu magnitudinea mb 5,0. Seismul din China a avut loc la o adâncime de 10 kilometri.

„În ziua de 22 Mai 2026 la ora 20:16:29 (ora locală a României) s-a produs în XIZANG-QINGHAI BORDER REGION un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5.0, la adâncimea de 10.0km”, au transmis seismologii.

China s-a confruntat în ultimele zile cu mai multe evenimente seismice semnificative. Un cutremur cu magnitudinea 5,2 a provocat moartea a două persoane, prăbușirea a 13 clădiri și evacuarea a mii de locuitori în regiunea Guangxi, din sudul țării.

Seismul a lovit orașul Liuzhou la ora 00:21, iar presa de stat a relatat că victimele sunt un bărbat de 63 de ani și o femeie de 53 de ani. Autoritățile au evacuat peste 7.000 de persoane din zonele afectate.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au arătat oameni ieșind în grabă din clădiri înalte, locuințe distruse și mormane de moloz, unde echipele de salvare, sprijinite de câini special antrenați, au căutat supraviețuitori.

Cutremurele sunt frecvente în China. În ianuarie 2025, un seism produs în regiunea Tibet a provocat moartea a cel puțin 126 de persoane și a avariat mii de clădiri.

România a înregistrat un cutremur în noaptea de 23 mai 2026. Potrivit datelor transmise de INCDFP, la ora 00:58:38, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, s-a produs un seism slab cu magnitudinea ml 2,9, la o adâncime de 125,2 kilometri.

Cutremurul a fost localizat în apropierea mai multor orașe importante: la 44 de kilometri sud de Focșani, 57 de kilometri sud de Buzău, 69 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 79 de kilometri est de Brașov și 90 de kilometri nord-est de Ploiești.