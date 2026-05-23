Conform informațiilor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), în data de 22 mai 2026, la ora 20:16:29, ora locală a României, s-a produs în regiunea de graniță Xizang-Qinghai un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5.0.

Seismul respectiv a avut loc la o adâncime de 10 kilometri.

China s-a confruntat în ultimele zile cu mai multe evenimente seismice importante. Un cutremur cu magnitudinea 5,2 pe scara Richter a provocat moartea a două persoane, prăbușirea a 13 clădiri și evacuarea a mii de locuitori în regiunea Guangxi, din sudul țării.

Seismul a lovit orașul Liuzhou la ora 00:21, iar presa de stat a anunțat că victimele au fost un bărbat de 63 de ani și o femeie de 53 de ani. Autoritățile chineze au evacuat peste 7.000 de persoane din zonă.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au arătat locuitori care fug din clădiri înalte, locuințe distruse și grămezi de moloz în care echipele de salvare și câinii special antrenați au căutat victime.

Cutremurele sunt frecvente în China. În ianuarie 2025, un seism produs în regiunea Tibet a ucis cel puțin 126 de persoane și a avariat mii de clădiri.

Și România a înregistrat un cutremur în noaptea de 23 mai 2026. Potrivit INCDFP, la ora 00:58:38, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, s-a produs un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adâncimea de 125,2 kilometri.

Seismul s-a produs în apropierea mai multor orașe importante, la 44 de kilometri sud de Focșani, 57 de kilometri sud de Buzău, 69 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 79 de kilometri est de Brașov și 90 de kilometri nord-est de Ploiești.