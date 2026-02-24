Cursul valutar din 24 februarie ne arată că moneda europeană continuă să se mențină sub pragul psihologic de 5,1 lei, într-un context de stabilitate relativă pe piața valutară locală. Potrivit datelor oficiale, un euro este cotat la 5,0954 lei, fără fluctuații semnificative față de zilele anterioare.

Dolarul american este evaluat la 4,3231 lei, în timp ce lira sterlină ajunge la 5,8340 lei, menținându-se printre cele mai puternice valute raportate la leu. Francul elvețian este cotat la 5,5904 lei, confirmând poziția sa de monedă stabilă, preferată în perioadele de incertitudine economică.

În ceea ce privește alte valute relevante, dolarul canadian este stabilit la 3,1552 lei, iar dolarul australian la 3,0498 lei. Zlotul polonez este cotat la 1,2078 lei, iar coroana cehă la 0,2104 lei. Lira turcească rămâne la un nivel redus, de 0,0985 lei, în timp ce rubla rusească este evaluată la 0,0564 lei.

Pe segmentul asiatic, yenul japonez este cotat la 2,7743 lei pentru 100 de unități, iar yuanul chinezesc ajunge la 0,6284 lei. De asemenea, dolarul singaporez este evaluat la 3,4137 lei, iar bahtul thailandez la 0,1393 lei.

Prețul aurului continuă să fie ridicat, un gram fiind cotat la 718,5914 lei, în timp ce DST (drepturile speciale de tragere) este evaluat la 5,9397 lei.

Reprezentanții Băncii Naționale a României precizează că aceste cursuri sunt calculate pe baza cotațiilor oferite de băncile autorizate și nu implică obligativitatea utilizării lor în tranzacțiile efective de schimb valutar sau în evidențele contabile.

Pe lângă evoluția cursului valutar, datele publicate pentru 24 februarie arată că indicele ROBOR la 3 luni s-a menținut la nivelul de 5,77%, identic cu cel înregistrat în ziua precedentă. Această stabilitate vine după o perioadă de scădere graduală a indicelui, începută spre finalul anului trecut.

ROBOR la 3 luni este utilizat în calculul dobânzilor variabile pentru creditele în lei contractate înainte de mai 2019, dar și pentru finanțările companiilor. Evoluția recentă indică persistența unui exces de lichiditate în piața interbancară, ceea ce contribuie la menținerea dobânzilor la niveluri mai reduse.

Datele arată că, anterior, indicele a coborât la 5,77% de la 5,78%, după ce în vara anului 2025 depășise pragul de 7%, pe fondul unor condiții mai restrictive de lichiditate. La începutul anului 2026, ROBOR la 3 luni era la 6,14%, ceea ce confirmă tendința descendentă din ultimele luni.

În același context, ROBOR la 6 luni, utilizat pentru creditele ipotecare cu dobândă variabilă, a scăzut la 5,81%, comparativ cu 5,82% anterior. De asemenea, ROBOR la 12 luni a coborât la 5,98%, de la 5,99%.

Indicele de referință IRCC, aplicat creditelor noi în lei acordate populației după mai 2019, a ajuns la 5,68% la începutul anului 2026. Această valoare este calculată pe baza dobânzilor din trimestrul al treilea al anului 2025 și se aplică în primul trimestru al anului curent.

Banca Națională a României a menținut dobânda-cheie la 6,5% în lunile ianuarie și februarie 2026, contribuind astfel la stabilitatea condițiilor din piața financiară și la menținerea unui nivel ridicat de lichiditate în sistemul bancar.