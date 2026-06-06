Cupa Mondială 2026 riscă să devină cea mai poluantă din istorie. FIFA, criticată și pentru prețul ridicat la bilete

Cupa Mondială din 2026, care va fi organizată de Statele Unite, Canada și Mexic, se află în centrul unor controverse legate atât de impactul asupra mediului, cât și de modul în care sunt gestionate biletele pentru suporteri. Un nou raport avertizează că turneul ar putea genera emisii record de gaze cu efect de seră, în timp ce sistemul de ticketing al FIFA este criticat după mai multe incidente și creșteri de prețuri.

Competiția va fi prima ediție a Cupei Mondiale organizată în trei țări și prima care va avea 48 de echipe participante.

Potrivit studiului „FIFA’s Climate Blind Spot”, realizat de New Weather Institute, Cupa Mondială din 2026 ar putea produce cel puțin nouă milioane de tone de emisii echivalent CO₂.

Autorii raportului estimează că, în anumite scenarii, nivelul emisiilor ar putea ajunge chiar la 15 milioane de tone, ceea ce ar transforma turneul într-unul dintre cele mai poluante evenimente sportive organizate vreodată.

Prin comparație, edițiile Cupei Mondiale desfășurate între 2010 și 2022 au generat în medie aproximativ 4,7 milioane de tone de emisii.

Raportul atribuie această creștere în principal noului format al competiției. Turneul va reuni 48 de echipe și va include 104 meciuri, cu aproximativ 63% mai multe decât edițiile precedente.

Una dintre cele mai importante surse de emisii va fi transportul aerian. Meciurile se vor desfășura în 16 orașe din America de Nord, aflate la distanțe foarte mari unele de altele. În aceste condiții, echipele, oficialii, jurnaliștii și milioane de suporteri vor depinde aproape exclusiv de transportul cu avionul.

Raportul estimează că zborurile vor genera peste 7,7 milioane de tone de emisii de CO₂.

Autorii documentului susțin că emisiile asociate transportului aerian ar putea fi cuprinse între 160% și 325% peste nivelurile înregistrate la edițiile anterioare ale Cupei Mondiale.

De asemenea, raportul evidențiază faptul că America de Nord nu dispune de o rețea extinsă de trenuri de mare viteză care să ofere o alternativă viabilă pentru deplasările pe distanțe lungi.

FIFA respinge ideea că turneul va ignora aspectele de mediu și susține că ediția din 2026 va fi însoțită de o strategie de sustenabilitate.

Forul mondial afirmă că va promova standarde de construcție sustenabilă pentru infrastructura temporară și stadioane, va încuraja utilizarea transportului public și va încerca să reducă volumul de deșeuri, consumul de energie și emisiile generate de competiție.

Totuși, autorii raportului consideră că aceste măsuri nu vor putea compensa impactul structural al unui turneu mai mare și mai dispersat geografic decât cele organizate în trecut.

Pe lângă criticile privind impactul climatic, organizatorii se confruntă și cu controverse legate de sistemul de ticketing.

Recent, aproximativ 60 de suporteri au primit bilete cu valoarea de 0 dolari în urma unei erori apărute pe platforma oficială de vânzare. FIFA a explicat ulterior că situația a fost provocată de o problemă tehnică în procesul de plată și că biletele nu au fost oferite gratuit intenționat.

Forul mondial a anunțat că rezervările rămân valabile, însă persoanele afectate trebuie să achite prețul corect pentru a primi biletele.

Incidentul a reaprins discuțiile privind costul ridicat al accesului la meciuri. La momentul atribuirii organizării turneului, în 2018, federațiile din Statele Unite, Canada și Mexic promiteau sute de mii de bilete la prețuri accesibile pentru meciurile din faza grupelor.

Între timp, prețurile estimate pentru Cupa Mondială din 2026 au crescut considerabil față de edițiile precedente. FIFA susține că veniturile obținute din vânzarea biletelor sunt necesare pentru finanțarea federațiilor membre și pentru dezvoltarea fotbalului la nivel global.