Compania a fost inclusă de Revista Capital în „Top 300 Companii de Succes”, iar cu această ocazie, Călin Matei, CEO Groupama, a oferit un interviu publicației în care a vorbit despre investițiile din anii trecuți, dar și despre planurile de viitor.

CAPITAL: Cu ce cifră de afaceri și cu ce profit net ați încheiat anul 2024?

CĂLIN MATEI: 2024 a fost un an cu rezultate foarte bune pentru Groupama, în special din două perspective: calitatea serviciilor noastre și dezvoltarea liniilor facultative. Ele sunt strâns legate, pentru că dezvoltarea are o legatură directă cu valoarea pe care o livrăm clienților, partenerilor și echipei noastre, iar strategia noastră este construită pe acest principiu. Rezultatele financiare devin apoi doar o consecință.

Valoarea totală a primelor brute subscrise a crescut cu 7% față de anul anterior lui 2024, ajungând la aproximativ 4,4 miliarde lei. În afara RCA, Groupama a înregistrat cea mai mare creștere din piață, cu 21% față de anul 2023. Profitul net al companiei a fost de 285 milioane lei, iar nivelul solvabilității a rămas unul foarte bun, de 140% (SCR) și 274% (MCR).

Am rămas în același timp fideli strategiei noastre de a câștiga preferința românilor și de a ne diferenția prin produse și servicii de calitate la prețul corect, livrate simplu și predictibil.

C: Ce cifră de afaceri și profit estimați pentru finalul anului 2025?

CM: Astăzi suntem liderul pieței de asigurări din România.

Avem o fundație solidă, pe care construim în mod sistematic, indicatorii de calitate sunt în creștere și avem o echipă performantă și determinată. Avem, așadar, toate premisele necesare pentru ca anul 2025 să se încheie tot cu o creștere profitabilă.

C: Ce investiții ați realizat în ultimul an? Ce investiții aveți plănuite pentru următorul sau următorii ani?

CM: Investițiile noastre vizează în mod prioritar clientul: produse adaptate nevoilor reale, flexibile și accesibile, alături de servicii simple și predictibile – de la CASCO Telematic, un serviciu care, cu ajutorul unui dispozitiv telematic instalat pe mașină și a unei aplicații mobile, te ajută să-ți evaluezi permanent stilul de condus și să acumulezi discount-uri, la Chat-ul Medical ÎntreabaMedic, o platformă inovatoare de suport medical la distanță, care îmbină inteligența artificială și expertiza unor medici reali, la Video Asist, o modalitate simplă și rapidă de realizare a inspecțiilor de risc și de constatare a daunelor prin asistență video și până la Colecția de Avantaje, o serie de garanții și beneficii gratuite oferite clienților.

O altă zonă importantă pentru noi în termeni de investiții este echipa noastră. Ne concentrăm totodată pe inovație, întotdeauna cu sens și în beneficiul clienților și partenerilor noștri. După multe proiecte ce folosesc machine learning, am început un program amplu care implică utilizarea generative AI, alături de Google.

Investim în comunitate și vom continua să o facem, în spritul valorilor și misiunii noastre. Anul acesta, de exemplu, Groupama a redirecționat 1 milion de Euro din impozitul pe profit către renovarea integrală a Blocului operator pentru intervenții de urgență, endoscopie și cardiochirurgie din incinta Spitalului clinic de urgență pentru copii Marie Curie.

C: Care au fost principalele provocări prin care a trecut compania dumneavoastră în ultimul an?

CM: Industria de asigurări din România este un mix de oportunități de creștere și provocări deopotrivă, iar contextul pe care îl traversăm presupune în continuare incertitudine și volatilitate economică.

Evenimentele meteo extreme precum inundații, furtuni, grindină, alunecări de teren ne-au testat agilitatea și reziliența încă de la începutul anului. Echipele noastre au depus eforturi importante pentru a rezolva în timp record dosarele de daună avizate. 45 de milioane de lei am alocat de la începutul anului pentru sutele de dosare de daună deschise de clienții noștri în cele mai afectate zone din țară, cu o medie de plată de 4 zile de la deschiderea dosarului.

Cu siguranță, schimbările climatice au devenit un risc ce nu mai poate fi neglijat, iar oamenii au început să înțeleagă asta. Însă acest an nu a fost numai despre obstacole depășite, ci și despre provocări transformate în oportunități. Și aici aș aminti faptul că, în ciuda multor transformări în comportamentul de consum, ca urmare a volatilității economice, am reușit să înregistrăm evoluții pozitive ale tuturor liniilor facultative de business. Asta pentru că am prioritizat în continuare calitatea la prețul corect, am mizat pe flexibilitate și produse și servicii care răspund unor nevoi reale.

C: Care sunt diferențiatorii companiei dumneavoastră în piața în care activați?

CM: Ceea ce ne diferențiază pe piața asigurărilor din România stă în moștenirea noastră – facem parte dintr-un Grup mutualist, cu o istorie de peste 100 de ani în Franța și o prezență internațională puternică. Într-un astfel de sistem, clienții noștri sunt și acționarii noștri, ceea ce transformă relația dintre noi într-un parteneriat. Așa că orientarea către client nu este doar o declarație, ci un pilon fundamental al strategiei noastre de dezvoltare.

Suntem empatici. Credem în a spune lucrurilor pe nume și a ne prezenta exact așa cum suntem, umani, cu bune și cu rele. Suntem aproape de oameni și conectați la viața reală, cu bucurii sau provocări. Așa că înțelegem nevoile de zi cu zi și răspundem într-un mod personalizat, simplu și flexibil. Nu luăm încrederea celor care ne aleg ca pe un dat, ci ca pe o consecință a tot ceea ce facem, în fiecare zi. Și știm că la fel de important ca ceea ce faci, este și modul în care alegi să o faci.

Suntem singurul asigurător care a primit distincția de Superbrand, o recunoaștere valoroasă, care confirmă preferința clienților pentru brandul Groupama și impactul pozitiv pe care acesta îl are în societatea românească. Aș spune că ne putem numi cu mândrie un asigurător „glocal”, care îmbină expertiza unui grup internațional cu specificul local și profesionalismul ridicat al echipei noastre din România.

C: Cum vă selectați și fidelizați angajații?

CM: Cred că reușim să le oferim echipelor noastre mai mult decât siguranța unui loc de muncă, ci și spațiu, și sprijin pentru dezvoltare și inovare. Implementăm politici de beneficii atractive și inițiative de recunoaștere a performanței, pentru a ne asigura că cei mai performanți dintre noi, din perspectiva rezultatelor și atitudinii, sunt recunoscuți și recompensați. Avem un program de lucru flexibil, în format hibrid și programe de well-being, consiliere psihologică, evenimente online sau offline, workshop-uri pe teme diverse, precum sănătate mentală, nutriție, sport, sănătate, călătorii, film și alte hobby-uri, posibilitatea de implicare în acțiuni CSR ca voluntari sau ambasadori și programe de dezvoltare personală.

Performanța și rezultatele apar doar atunci când oamenii se simt în siguranță, apreciați și recompensați corect, iar rolul nostru este să construim un mediu sănătos pentru fiecare dintre cei aproape 1500 de colegi. Avem o cultură transparentă, care acceptă oamenii așa cum sunt, cu bune și cu rele.

C: Ce programe de CSR ați desfășurat în ultimul an? Ce programe aveți prevăzute pentru următorul an?

CM: Pentru noi performanța înseamnă mai mult decât indicatori financiari, motiv pentru care continuăm să investim și să susținem în proiecte care se aliniază valorilor în care credem. Urmărim constant principiile de sustenabilitate în activitățile de business, inclusiv măsurarea și reducerea amprentei de carbon.

Aceste acțiuni vin în completarea unei strategii de CSR care pune în centrul său oamenii și impactul lor în comunități. Susținem prevenția, un lucru firesc, de altfel, pentru profilul nostru de asigurător, așa că ne implicăm în proiecte care promovează prevenirea riscurilor, care încurajează un stil de viață sănătos și care fac bine comunităților, cum ar fi cele ale Fundației Inovații Sociale Regina Maria, alături de care am contribuit la fondarea primei lor clinici sociale.

Mai mult decât atât, am redirecționat 20% din impozitul pe profit aferent anului 2024 către o serie de cauze emblematice din domeniul sănătății din toată țara, cea mai reprezentativă fiind investiția de 1 milion de euro în renovarea integrală a blocului operator pentru intervenții de urgență, endoscopie și cardiochirurgie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie. Cel puțin la fel de importante, însă, sunt și alte investiții în renovarea unor policlinici sau centre medicale din comunități mai mici, unde nevoia este urgentă și imediată.

Derulăm în continuare proiectul “Salvatorii de vieți”, alături de Fundația pentru SMURD, un program național și gratuit de instruire în acordarea primului ajutor, prin care au trecut deja mai bine de 11.000 de persoane din peste 70 de orașe ale țării.

Și nu în ultimul rând, continuăm să susținem cinematografia românească, fie că este vorba despre producția de film sau de cele mai importante festivaluri din țară.

C: Cum ați caracteriza mediul economic din România?

CM: Aș spune că în ciuda vulnerabilităților, este un mediu care reușește să se dezvolte. Avem un potențial foarte bun de creștere, dar pentru a-l putea valorifica la adevărata lui valoare, avem nevoie și de un climat propice. Este valabil atât pentru mediul economic din România, în general, dar și pentru sectorul asigurărilor.

Cred cu tărie că o Românie asigurată este o Românie mai puternică și că e nevoie de o implicare colectivă, deopotrivă a mediului public, dar și a celui privat, pentru a valorifica real potențialul nostru economic.

C: Cum vedeți viitorul economic al țării? Dar al companiei dumneavoastră în acest mediu?

CM: De regula, aleg să am o perspectivă optimistă. De aceea cred că, în ciuda tuturor provocărilor, România poate deveni o economie modernă și competitivă pe termen lung. Nu e ușor să găsești oportunități în fiecare obstacol, însă prin dialog, decizii și strategii bine documentate și intenționate, putem fi mai aproape de acest obiectiv.

Cât privește viitorul companiei noastre, cred că avem premisele necesare atât pentru a consolida ceea ce am construit, cât și pentru a ne dezvolta în noi direcții.

C: Dacă ar fi să vă caracterizați compania printr-o frază, care ar fi aceea?

CM: Misiunea noastră e cea care ne caracterizează cel mai bine: suntem aici pentru a ne ajuta clienții și partenerii să privească viața cu încredere și optimism, știind că indiferent cât de mare va fi provocarea, vor avea alături un partener pe care se pot baza.

C: Cât de mult v-a afectat situația tensionată de la granițele României? Puteți da exemple concrete?

CM: Cred că fiecare dintre noi a resimțit în primul rând un impact emoțional. Mai departe de atât există, sigur, impactul economic, generat de creșterea volatilității piețelor financiare și incertitudinea economică, fără, însă, a avea un impact major în piața asigurărilor.