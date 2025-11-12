Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat într-un interviu acordat ȘtirileProTV că atât Partidul Național Liberal, cât și Partidul Social Democrat poartă o parte din responsabilitatea pentru deficitul bugetar record înregistrat anul trecut. Liderul social-democrat a recunoscut că, în ultimii ani, ambele formațiuni au avut un rol semnificativ în politicile economice care au dus la creșterea cheltuielilor statului.

El a explicat că PNL s-a aflat mai mult timp la guvernare, aproximativ șase ani, iar PSD doar patru. Grindeanu a afirmat totuși că social-democrații trebuie să își asume partea de vină, subliniind că guvernarea a fost un efort comun.

„Așa cum a fost PNL-ul, sigur, PNL din 2019, de când a preluat guvernarea până în prezent au fost vreo șase ani la guvernare, noi am fost patru, dar asta nu înseamnă că există această diferență de doi ani. E una care să justifice anumite lucruri. Așa cum e PNL-ul, a fost parte în toți acești ani, bineînțeles că și PSD a fost parte”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Cu toate acestea, președintele PSD a insistat că o mare parte a sumelor cheltuite au fost direcționate către investiții majore în infrastructură, menționând peste 400 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres construiți în perioada respectivă.

În opinia sa, aceste investiții nu reprezintă bani irosiți, ci contribuții importante la dezvoltarea României.

Grindeanu a admis că, pe anumite segmente, cheltuielile ar fi putut fi gestionate mai riguros, dar a subliniat că rolul său de ministru al Transporturilor a fost să obțină fonduri cât mai mari pentru infrastructură, nu să decidă politica fiscală.

El a arătat că nu a discutat cu Marcel Ciolacu despre cheltuielile publice, ci s-a concentrat exclusiv pe implementarea proiectelor de transport.

„Da, nu regret că parte din acei bani au mers spre investiții, special spre autostrăzi și drumuri expres, vreo 400 de kilometri de autostradă. Dar sigur, pe anumite componente, lucrurile puteau fi ținute la guvern sub un mai strict control. (…) N-am avut discuții de acest tip cu Marcel Ciolacu, pe finanțe sau pe politici publice, nu am vorbit chestiuni de acestea. Rolul meu era să am cât mai mulți bani la Ministerul Transporturilor și să fac autostradă”, a explicat Sorin Grindeanu.

În ceea ce privește relația cu actualul premier și lider al PNL, Ilie Bolojan, Grindeanu a descris colaborarea dintre cei doi drept „una de lucru”, insistând că mențin un dialog constant și o relație bazată pe profesionalism.

Liderul PSD a precizat că cei doi se întâlnesc frecvent, atât la Guvern, cât și la Parlament, unde discută aspecte legate de coordonarea guvernării.

Întrebat despre criticile interne din PSD la adresa premierului liberal, Grindeanu a evitat să le comenteze, arătând că relația dintre partenerii de coaliție poate fi întotdeauna îmbunătățită printr-un efort comun. El a conchis că niciunul dintre lideri nu este „înger sau demon”, dar că „este loc de mai bine la amândoi” în ceea ce privește modul de colaborare guvernamentală.