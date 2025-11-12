Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a desemnat, pe 30 octombrie 2025, câștigătoare asocierea Danlin XXL – Groma Hold Ltd – Intertranscom Impex – Evropeiski Patishta, pentru proiectarea și execuția tronsonului 1 al Autostrăzii A8, între Târgu Neamț (Moțca) și Târgu Frumos.

Valoarea estimată a contractului se situează între 6,08 și 7,17 miliarde de lei fără TVA, iar lucrările vizează o distanță de aproximativ 27 de kilometri. Este unul dintre cele mai dificile segmente ale Autostrăzii A8, incluzând viaducte, pasaje și două tuneluri, motiv pentru care evaluarea ofertelor a fost considerată complexă.

Cu toate acestea, la doar câteva zile de la anunț, asocierea SA & PE Construct – Tehnostrade – Spedition UMB – Euro-Asfalt a depus contestație. Diferența de punctaj dintre cele două oferte a fost mai mică de un punct, ceea ce a amplificat suspiciunile privind evaluarea finală, transmite Ziarul de Iași.

Contestatarii susțin că oferta declarată câștigătoare conține nereguli legate de garanția de participare, un document esențial pentru validitatea ofertei.

În opinia acestora, garanția depusă nu ar respecta cerințele din documentația de atribuire și nu ar fi „plătibilă la prima cerere”, așa cum prevede legea.

Documentul ar include condiții suplimentare care pot amâna sau împiedica executarea garanției, reducând astfel siguranța financiară a autorității contractante. De asemenea, firmele reclamă absența unor clauze obligatorii, lipsa caracterului irevocabil și neconcordanțe între textul garanției și cerințele din caietul de sarcini.

În plus, asocierea afirmă că dosarul depus de câștigător ar fi incomplet, lipsind unele acte esențiale, inclusiv forma finală a contractului de asigurare aferent garanției.

Contestația depusă la CNSC nu vizează doar aspecte financiare, ci și probleme tehnice. Constructorii lui Umbrărescu susțin că planul tehnic al ofertantului câștigător nu respectă cerințele minime stabilite de autoritatea contractantă.

De exemplu, „încercările pe piloți de probă”, testele care ar trebui realizate în faza de proiectare pentru verificarea solului și a rezistenței fundațiilor, ar fi fost incluse eronat în etapa de execuție.

Contestatarii atrag atenția că asemenea omisiuni pot întârzia obținerea autorizațiilor și pot afecta calendarul de lucru. De asemenea, reclamă necorelări între documentele de organizare a șantierului și atribuirea responsabilităților de proiectare, ceea ce ar putea genera confuzii pe parcursul implementării proiectului.

La capitolul metodologie tehnică, asocierea UMB susține că evaluarea CNIR a fost prea indulgentă, întrucât oferta câștigătoare a primit punctaj maxim la planificarea lucrărilor, deși ar fi omis etape considerate obligatorii.