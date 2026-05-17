Înainte de a depune o sesizare la ANPC, este recomandat să încerci să rezolvi situația direct cu comerciantul sau furnizorul de servicii. În multe cazuri, o reclamație transmisă în scris către firmă poate duce la o rezolvare amiabilă, fără intervenția autorităților. Dacă acest lucru nu funcționează sau răspunsul primit este nesatisfăcător, poți merge mai departe cu o reclamație oficială.

Cea mai utilizată metodă în prezent este depunerea online. Procedura începe prin accesarea site-ului oficial al ANPC, www.anpc.ro, unde există secțiunea dedicată sesizărilor. De acolo, consumatorul completează un formular electronic în care introduce datele personale, informațiile despre firma reclamată și descrierea situației. Este important ca descrierea problemei să fie clară, cronologică și cât mai obiectivă, astfel încât inspectorii să poată înțelege exact ce s-a întâmplat.

Un element esențial al reclamației îl reprezintă dovezile. ANPC analizează în principal documente precum facturi, bonuri fiscale, contracte sau garanții, dar și corespondența purtată cu firma, inclusiv emailuri sau mesaje. De asemenea, pot fi atașate fotografii sau alte materiale relevante care susțin sesizarea. Fără aceste dovezi, reclamația poate fi mai greu de soluționat sau chiar respinsă ca neîntemeiată.

După completarea formularului și încărcarea documentelor, sesizarea este transmisă electronic și primește un număr de înregistrare. Acesta este important, deoarece permite urmărirea stadiului dosarului. Reclamația ajunge la comisariatul județean competent, unde este analizată de inspectorii ANPC. În funcție de caz, aceștia pot solicita informații suplimentare atât de la consumator, cât și de la comerciantul reclamat.

În mod obișnuit, termenul legal de răspuns este de 30 de zile calendaristice. Acesta poate fi însă prelungit în situațiile în care ancheta este complexă sau sunt necesare verificări suplimentare. În practică, ANPC poate dispune mai multe măsuri, de la obligarea comerciantului să înlocuiască produsul sau să returneze banii, până la aplicarea unor sancțiuni contravenționale sau măsuri de remediere a neregulilor constatate.

Pentru ca o reclamație să aibă șanse reale de soluționare favorabilă, este important să conțină toate informațiile relevante. Datele de identificare ale consumatorului și ale firmei, data achiziției, detaliile produsului sau serviciului și descrierea exactă a problemei sunt elemente esențiale. Cu cât informațiile sunt mai complete și mai bine organizate, cu atât procesarea dosarului poate fi mai rapidă.

Dacă după expirarea termenului legal nu primești un răspuns, poți verifica stadiul sesizării pe baza numărului de înregistrare sau poți transmite o solicitare de actualizare a situației. În unele cazuri, întârzierile pot apărea din cauza volumului mare de sesizări sau a necesității unor verificări suplimentare.

Depunerea unei reclamații la ANPC în 2026 este un proces relativ simplu datorită digitalizării. Totuși, eficiența acestuia depinde în mare măsură de modul în care este întocmită sesizarea și de calitatea dovezilor prezentate. Consumatorii au la dispoziție un mecanism legal important prin care își pot apăra drepturile, iar ANPC rămâne instituția cheie în relația dintre cetățeni și comercianți.