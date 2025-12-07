După ce a declarat că președintele Nicușor Dan ar fi votat la PMB cu Ana Ciceală, Ciprian Ciucu a fost întrebat dacă a făcut, într-adevăr, această declarație la sediul PNL.

Acesta a precizat că i s-a strecurat această declarație și că nu o poate nega, subliniind că asta este ceea ce a auzit din anturajul șefului statului. Totuși, acesta spune că nu poate proba afirmația.

”Cred că mi s-a strecurat această declaraţie, nu pot să o neg, eu aşa auzisem din anturajul domniei, sale, că e probabil să o fi votat-o pe doamna Ciceală, dar nu pot să probez, deci nu luaţi de bun ce am auzit, mi-a scăpat acest lucru, nu am cum să probez, nu am fost în cabină cu dânsul, nu ştiu pe cine a votat”, a răspuns primarul.

Ciprian Ciucu și-a cerut apoi scuze precizând că nu dorește să fi creat vreo știre care să se dovedească, ulterior, a fi neadevărată.

”Îmi cer scuze, nu vreau să fi creat vreo ştire care să nu fie adevărată, încă o dată. Întrebaţi-l pe dânsul. (..) Cred că deja am greşit speculând eu acest lucru sau spunând mai departe, poate nu trebuia, şi nu aş vrea să speculez mai departe. Întrebaţi-l pe domnia sa”, a mai spus Ciucu.

El a mai spus că nu poate verifica informația și că este posibil să fi greșit cu privire la declarația pe care a făcut-o la sediul PNL.

”În primul rând, nu am verificat informaţia, nu pot verifica informaţia, e posibil să fi greşit, nu o să mai dezvolt, orice mă întrebaţi (..) Cred că deja am greşit că am spus acest lucru şi vreau să repar acest lucru, acum. Când greşesc, o să observaţi în comportamentul meu de acum înainte, pot să recunosc”, a adăugat el.

Ciprian Ciucu, actualul edil al Sectorului 6 și candidatul aflat pe primul loc în exit-poll-urile pentru funcția de primar general, a surprins printr-o afirmație tranșantă în noaptea alegerilor.

Întrebat dacă este de părere că președintele României, Nicușor Dan, l-ar fi susținut la vot, Ciucu a răspuns fără ezitare:

„Știu că a votat cu Ana Ciceală.”

Ciucu a intrat în atenția publicului după victoria din 2020, când a preluat Primăria Sectorului 6 cu sprijinul PNL și USR-PLUS. Mandatul său s-a remarcat prin proiecte de reamenajare urbană, investiții în spații publice, atragere de fonduri europene și inițiative care vizau modernizarea funcționării aparatului administrativ. Sectorul 6 a fost, practic, platforma pe care și-a construit profilul de administrator orientat spre rezultate.

Ana Ciceală este una dintre figurile cunoscute ale politicii locale bucureștene, cu un parcurs construit la granița dintre activism civic și administrație. Născută pe 6 februarie 1983, ea și-a consolidat reputația în Consiliul General al Municipiului București, unde a activat timp de mai mulți ani ca ales local.

Între 2016 și 2024, Ana Ciceală a reprezentat USR în CGMB, perioadă în care s-a remarcat prin poziții ferme față de cheltuirea fondurilor publice și modul de administrare al Capitalei. Ulterior, a ales să părăsească partidul, continuându-și activitatea politică cu sprijinul noilor formațiuni SENS – Sănătate, Educație, Natură, Sustenabilitate – și URS, Uniunea pentru Reforma Statului.

Aceasta a învins-o pe Gabriela Firea în instanță într-un proces legat de transparența cheltuirii banilor publici.

Campania sa electorală a fost construită în jurul unor soluții practice pentru probleme cronice ale Bucureștiului. Ana Ciceală a vorbit constant despre dezvoltarea de programe de locuințe sociale, modernizarea transportului prin soluții inteligente de mobilitate urbană, protejarea și extinderea spațiilor verzi, eficientizarea sistemului de termoficare și reducerea birocrației prin digitalizarea serviciilor publice, inclusiv prin crearea unui call-center municipal integrat.

Activitatea sa nu a fost lipsită de controverse. În spațiul public au circulat informații potrivit cărora ar fi ocupat poziția de administrator unic al unei companii din străinătate implicate în achiziționarea a aproximativ 11.000 de hectare de pădure în România, pentru exploatare forestieră.