CSM se regăsește în centrul analizei făcute de judecătorul Alin Ene, care afirmă încă din deschiderea mesajului său că anul 2025 s-a încheiat sub semnul atacurilor repetate la adresa Justiției. Membrul Consiliului Superior al Magistraturii a ales să transmită public această evaluare printr-o postare pe rețelele sociale, în care a sintetizat principalele probleme nerezolvate ale sistemului judiciar și climatul în care au funcționat instanțele.

În evaluarea sa, magistratul descrie anul care se încheie drept unul dominat de conflicte și mesaje publice agresive, în care dezbaterea reală despre soluții a fost înlocuită de etichete și sloganuri.

„Încheiem 2025 cu atacuri la adresa Justiției, ambalate sub eticheta «reformei». Lozincile au înlocuit soluțiile”.

Afirmația fixează tonul întregului mesaj și sugerează că, din perspectiva sa, reforma sistemului judiciar a rămas mai degrabă un element de discurs decât un proces concret.

Judecătorul Alin Ene subliniază că, pe parcursul anului, spațiul public a fost marcat de scandaluri și campanii susținute, fără ca acestea să se traducă în măsuri eficiente pentru instanțe.

„Scandaluri, campanii agresive, etichete puse ușor și soluții strigate tare, dar gândite puțin”.

Potrivit magistratului, această abordare a afectat nu doar imaginea Justiției, ci și capacitatea reală a sistemului de a funcționa în condiții normale.

În analiza sa, judecătorul atrage atenția că dificultățile majore ale Justiției nu sunt noi și nici surprinzătoare pentru cei care cunosc sistemul din interior. El arată că lipsa de personal și blocajele administrative au continuat să afecteze activitatea instanțelor pe tot parcursul anului.

„Schemele de personal au rămas insuficiente, parțial vacante și imposibil de ocupat după blocarea concursurilor de către Guvern”.

Mesajul evidențiază și creșterea constantă a volumului de muncă, în contextul în care numărul de judecători și personal auxiliar nu a ținut pasul cu numărul dosarelor. Această presiune suplimentară s-a reflectat, potrivit lui Ene, în dificultăți de gestionare a cauzelor și în întârzieri care afectează direct justițiabilii. În același timp, multe instanțe au continuat să funcționeze în sedii improprii, o problemă semnalată de ani de zile, dar fără rezolvare.

Subfinanțarea și lipsa de predictibilitate bugetară completează lista problemelor structurale menționate în mesaj. Magistratul explică faptul că aceste aspecte nu generează câștig politic și, tocmai din acest motiv, au fost lăsate în plan secund. El avertizează că ignorarea lor are consecințe directe asupra calității actului de justiție și asupra încrederii publicului în instituții.

O parte importantă a mesajului este dedicată relației dintre Justiție și mediul politic, judecătorul Alin Ene formulând un apel explicit la respectarea independenței sistemului judiciar. El susține că, sub pretextul reformei, au existat presiuni care au vizat subordonarea magistraților și contestarea vocilor din interiorul sistemului.

„Sub pretextul reformei, s-a cerut subordonare. Sub pretextul interesului public, s-a practicat manipularea”.

În acest context, magistratul arată că CSM și judecătorii au semnalat constant blocajele și soluțiile necesare, însă reacția nu a fost una de dialog.

„CSM și magistrații au indicat constant unde sunt blocajele. Răspunsul nu a fost dialogul, ci contestarea celor care cunosc sistemul din interior”.

Afirmația subliniază o ruptură între decidenții politici și profesioniștii din Justiție.

Judecătorul insistă asupra faptului că activitatea magistraților ar trebui evaluată pe baza faptelor și rezultatelor, nu prin prisma titlurilor sau a campaniilor publice.

„Pentru judecători și pentru întreg personalul din Justiție, îmi doresc și ne doresc să avem puterea de a rămâne profesioniști într-un climat ostil și de a ne îndeplini menirea fără teamă și fără constrângeri”.

Mesajul său continuă cu un apel la unitate în interiorul sistemului judiciar, într-un context pe care îl descrie ca fiind construit pentru divizare. De asemenea, Alin Ene adresează mediului politic un mesaj legat de rolul Justiției într-un stat de drept.

„Pentru mediul politic, poate 2026 va aduce înțelegerea faptului că Justiția nu este adversar politic și nici instrument de campanie”.

Judecătorul subliniază că independența Justiției reprezintă o limită necesară a puterii și o garanție inclusiv pentru cei aflați temporar la conducere.

„Este una dintre limitele necesare ale puterii și este chiar și spre binele puterii zilei ca ea să fie independentă. Pentru că puterea, ca toate-n viață, este efemeră, iar cine cere astăzi subordonarea Justiției, va căuta mâine protecția pe care a contribuit să o distrugă”.

Mesajul se încheie cu un apel general la responsabilitate și onestitate în spațiul public, fără a formula concluzii sau predicții.