Proiectul pus în dezbatere publică de Primăria Sectorului 2 propune creșterea taxei speciale de salubrizare la 76 de lei pe persoană pe lună, începând cu 1 ianuarie 2026. Măsura se aplică persoanelor care beneficiază de colectarea deșeurilor, dar nu au semnat un contract direct cu operatorul Supercom.

Pentru utilizatorii non-casnici – persoane juridice, PFA-uri și alți operatori economici fără contract – taxa ar urma să fie stabilită la 1.427 de lei pe metru cub pe lună.

Conform referatului de aprobare, taxa are un rol sancționatoriu, fiind menită să încurajeze cetățenii și firmele să semneze contracte directe de salubrizare. Primăria este obligată, prin lege, să stabilească o taxă pentru cei care beneficiază de serviciul public fără să aibă contract, cuantumul acesteia putând fi de până la trei ori mai mare decât tarifele standard.

Dezbaterea publică s-a încheiat pe 16 octombrie, iar proiectul urmează să fie supus votului Consiliului Local. Dacă va fi adoptat, noul tarif va intra în vigoare la începutul anului viitor.

În Sectorul 1, taxa de salubrizare a fost aprobată, dar valoarea exactă și modalitatea de aplicare urmează să fie stabilite după obținerea avizelor necesare.

Conform documentului citat, nivelul taxei va fi corelat cu volumul și tipul deșeurilor generate, după principiul „Plătești pentru cât arunci”. Primăria Sectorului 1 a precizat că valoarea finală va ține cont de capacitatea de plată a cetățenilor.

Autoritatea locală a menționat că, în celelalte sectoare ale Capitalei, valoarea medie a taxei de salubrizare este de aproximativ 21 de lei pe lună per persoană.

Primăria Municipiului București a lansat în dezbatere publică un proiect prin care se dorește interzicerea circulației mașinilor de aprovizionare, curierat și salubrizare în orele de vârf.

Scopul este reducerea aglomerației din trafic, în condițiile în care numărul autoturismelor înmatriculate în Capitală a crescut cu peste 40% în ultimul deceniu, ajungând la peste 1,7 milioane.

Pe lângă acestea, alte aproximativ 300.000 de mașini intră zilnic în oraș din județele limitrofe, contribuind la congestia rutieră.

PMB a precizat că măsura vine după mai multe discuții purtate cu reprezentanții marilor retaileri, care ar urma să își organizeze aprovizionarea magazinelor în afara intervalelor de vârf.

Noul proiect propune modificarea intervalelor de aprovizionare, pentru a nu deranja populația și pentru a evita costuri suplimentare pentru comercianți.

Propunerile au fost formulate la sfârșitul anului trecut, iar în ianuarie 2025 reprezentanții PMB s-au întâlnit cu retailerii pentru a discuta detaliile implementării livrărilor pe timp de noapte.